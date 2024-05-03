عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

سهلة وسريعة .. طريقة عمل سلاطة الحمص بالزيتون

طريقة عمل سلاطة الحمص
طريقة عمل سلاطة الحمص بالزيتون

تعتبر طريقة عمل سلاطة الحمص بالزيتون، من الوصفات العالمية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في مطبخك بخطوات سهلة وسريعة، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

 

شهية وسريعة.. طريقة عمل سلطة المانجو بالمكسرات والبصل

وصفة جزائرية.. طريقة عمل المعقودة بالبطاطس على الفطور

 

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلاطة الحمص بالزيتون، ويمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 3 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل سلاطة الحمص بالزيتون

طريقة عمل سلطة الحمص بالزيتون

 

مقادير طريقة عمل سلاطة الحمص بالزيتون :

2 كوب حمص مسلوق

1 كوب زيتون منزوع البذر

1 كوب بصل أخضر مقطع

1 جزرة مقطعة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة خل

1 ملعقة عصير ليمون

 

طريقة عمل سلاطة الحمص بالزيتون :

- نخلط الحمص، الجزر، الزيتون والبصل الأخضر.
- نتبّل السلاطة بالملح، الخل، الكمون وعصير الليمون ثم نقدمها.

سلطة الحمص سلطة الحمص بالزيتون طريقة عمل سلطة الحمص بالزيتون الوصفات العالمية سلطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 ألف جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد اليوم بمصر

60 جنيه انخفاضا| أسعار الدواجن والبيض اليوم مفاجأة بعد التراجع

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

خبير آثار يعلن مفاجأة .. هل عاش اليهود في مصر؟

موضوعات متعلقة

موقف طريف من نقار خشب يقرع جرس منزل دون توقف.. شاهد

من المطبخ التايلاندي.. طريقة عمل أرز الكاري الأخضر مع السلمون

احذر.. جفاف العين يصيبك بمضاعفات خطيرة

رقم صادم .. تعرف على سعر إطلالة أسيل عمران الأخيرة

من المطبخ التايلندي.. طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالفطر

طبيب عظام يعالج زرافة ورد فعل غريب منها| شاهد

أكثر الأشخاص عرضة للوسواس القهري.. من هم ؟

أسباب إصابة بعض الأشخاص بالوسواس القهري.. الأول هو الأغرب

ترشيحاتنا

كينيا تعتزم إبرام صفقة أسلحة مع إسرائيل

لماذا يعقب رمضان أشهر الحج؟.. خطيب المسجد النبوي يكشف 5 أسباب

السفارة الروسية بالقاهرة تتهم بايدن بالتحريض على إنهاء حياة الفلسطينيين في غزة

سامح شكري يتوجه إلى جامبيا للمشاركة في الدورة الـ15 لمؤتمر القمة الإسلامي

تشكيل الهلال لمواجهة التعاون في الدوري السعودي

البابا تواضروس يصلي الجمعة العظيمة في الكاتدرائية بالعباسية|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة كريم فهمي تبهر متابعيها بفستان لافت | شاهد

هؤلاء ممنوعون من الرنجة في شم النسيم

طريقة عمل فطائر يونانية.. جديدة ولذيذة

موقف طريف من نقار خشب يقرع جرس منزل دون توقف.. شاهد

فيديو

بعد إجرائه عملية جراحية.. الأطباء يمنعون فنانا شهيرا من الكلام

بتحضر صوتها الشتوي.. نيابة دبي تأمر بحبس إعلامي شهير بسبب ياسمين عز

أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ