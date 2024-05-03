سهلة وسريعة .. طريقة عمل سلاطة الحمص بالزيتون

تعتبر طريقة عمل سلاطة الحمص بالزيتون، من الوصفات العالمية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في مطبخك بخطوات سهلة وسريعة، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلاطة الحمص بالزيتون، ويمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 3 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل سلاطة الحمص بالزيتون

طريقة عمل سلطة الحمص بالزيتون

مقادير طريقة عمل سلاطة الحمص بالزيتون :

2 كوب حمص مسلوق

1 كوب زيتون منزوع البذر

1 كوب بصل أخضر مقطع

1 جزرة مقطعة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة خل

1 ملعقة عصير ليمون

طريقة عمل سلاطة الحمص بالزيتون :

- نخلط الحمص، الجزر، الزيتون والبصل الأخضر.

- نتبّل السلاطة بالملح، الخل، الكمون وعصير الليمون ثم نقدمها.