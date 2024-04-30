شهية وسريعة.. طريقة عمل سلطة المانجو بالمكسرات والبصل

تعتبر طريقة عمل سلطة المانجو بالمكسرات والبصل، هي من انواع السلطات العالمية، والتي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة، وتنال إعجاب هذه الوصفة الأطفال والكبار.

قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلطة المانجو بالمكسرات والبصل، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ العالمي، والتي يمكن تحضيرها في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص. وإليكم الوصفة بالتفضيل في السطور التالية.

طريقة عمل سلطة المانجو بالمكسرات والبصل

طريقة عمل سلطة المانجو بالمكسرات والبصل

مقادير طريقة عمل سلطة المانجو بالمكسرات والبصل:

1 كوب مانجو مقطع مكعبات

1 كوب بصل شرائح

1 كوب مكسرات

حزمة جرجير

1 أفوكادو مقطع مكعبات

1 ملعقة ملح

3 فص ثوم مفروم

2 ملعقة عصير ليمون

1 ملعقة خل

3 ملاعق زيت زيتون

طريقة عمل سلطة المانجو بالمكسرات والبصل :

_ نحضر وعاء ونضع الجرجير، المانجو ، الأفوكادو، البصل والمكسرات ونقلب جيداً.

_ نخلط عصير الليمون مع الملح، الثوم المفروم، الخل وزيت الزيتون.

_ نتبّل سلطة المانجو بالمكسرات والبصل بالخلطة السابقة ثم تقدم.