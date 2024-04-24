وصفة جزائرية.. طريقة عمل المعقودة بالبطاطس على الفطور

تعتبر طريقة عمل المعقودة بالبطاطس هى إحدى وصفات المطبخ الجزائري، وهي وجبة متكاملة يمكن تناولها على الفطور، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة و لذيذة، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل المعقودة بالبطاطس، وهي من الأكلات الجزائرية الشهية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل المعقودة بالبطاطس

طريقة عمل المعقودة بالبطاطس

مقادير طريقة عمل المعقودة بالبطاطس :

1 كيلو بطاطس

2 بيض

3 فص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

½ باقة بقدونس مفرومة ناعم

2 كوب زيت نباتي (للقلي)

دقيق (للتغميس-حسب الحاجة)

ملح (حسب الرغبة)

طريقة عمل المعقودة بالبطاطس :

_ فى وعاء على النار نسلق البطاطس، ونقوم بتصفيتها ثم نهرسها بالهراسة او محضرة الطعام.

_ يضاف اليها البصل و الثوم و الملح و الفلفل و القرفة و البقدونس و البيض بعد خفقه و الجبن.

_ نقوم بالخلط حتى تمام التجانس و تماسك العجين.

_ نشكل العجين على شكل كرات، ونغمس الكرات في الدقيق.

_ نقليها فى الزيت الحار على النار حتى تحول للون الذهبى.

_ نرفعها و نصفها، ونقدم المعقودة بالبطاطس ساخنة.