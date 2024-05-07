تامر أمين: النادي الأهلي قدم سيمفونية بالمعنى الحقيقي لكرة القدم أمام الاتحاد

أكد الإعلامي تامر أمين، أن النادي الأهلي قدم سيمفونية بالمعنى الحقيقي لكرة القدم أمام نادي الإتحاد في بطولة الدوري العام، خاصة في الشوط الأول والذي تقدم فيه الأهلي بثلاثية نظيفة.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، إن اللقاء انتهى بفوز الأهلى بنتيجة 4-1، مؤكدا أن الأهلي قدم مستوى رائع خلال اللقاء من سيطرة وتحركات وخلق فرص وسيطرة على الخصم.

وتابع مقدم برنامج “آخر النهار”، أن النادي الأهلي قدم كل فنون كرة القدم تمت في الشوط الأول من اللقاء، مؤكدا أن نادي الإتحاد السكندري لم يأتي إلى اللقاء وظهر بسلبية كبيرة في الشوط الأول.