الخارجية الأمريكية: لا نزال نعارض عملية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها مازالت تعارض عملية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية ونسعى للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقالت الخارجية الأمريكية:" لابد من إجراء تقييم لمدى امتثال إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني خلال عملياتها بقطاع غزة".

وأضافت الخارجية الأمريكية:" إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم يؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وتابعت الخارجية الأمريكية:" لم نر حتى اللحظة أي خطة إسرائيلية قابلة للتطبيق للتعامل مع مئات الآلاف من المدنيين في رفح الفلسطينية".

واكملت الخارجية الأمريكية:" من غير الممكن تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية تراعي أمن وسلامة مليون ونصف مدني هناك".