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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلق على نتائج مفاوضات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة

روسيا
روسيا

قال المبعوث الرئاسي الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الإفريقية ميخائيل بوجدانوف، إن روسيا تقدر بشدة جهود قطر ومصر من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن، لكن إسرائيل لم تقبل الاتفاق بعد.

وأضاف بوجدانوف في تصريحات لوكالة تاس: "تتوارد أنباء عن أن الفلسطينيين وحركة حماس قبلوا مقترحات من الوسطاء المصريين والقطريين بشأن اتفاق يتضمن عددا من البنود بشأن وقف الأعمال العدائية في غزة وحل المشاكل الإنسانية وتبادل الأسرى والرهائن، ولكن الجانب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية لم يعط موافقته بعد على هذه المقترحات".

وأضاف المبعوث الرئاسي الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الإفريقية: "نقدر عاليا جهود قطر ومصر ونتائج مباحثات القاهرة".

وبحسب مسودة الاتفاق، وافقت حماس على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وإقامة هدنة دائمة، والانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، واستعادته، فضلا عن إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع. 

وتم إدراج مصر وقطر والولايات المتحدة والأمم المتحدة كضامنين للصفقة.

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