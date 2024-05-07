البيت الأبيض: تفاؤل حول إمكانية سد الفجوات بين حماس وإسرائيل في محادثات القاهرة

أكد البيت الأبيض، أن هناك تفاؤل إزاء إمكانية سد الفجوات بين حماس وإسرائيل خلال جولة المحادثات الحالية بالقاهرة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال البيت الأبيض:" لا نريد رؤية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية سواء كانت صغيرة أو كبيرة ما دامت تهدد حياة المدنيين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تلقت رد حركة حماس على أن تدرسه مع الشركاء خلال الساعات القادمة، وأكد البيت الأبيض على الأمر ذاته.

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على رد حماس.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تعمل الآن على تقييم رد الحركة وبحث مضامينه.