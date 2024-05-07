واشنطن: تلقينا رد حركة حماس وندرسه مع الشركاء

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تلقت رد حركة حماس على أن تدرسه مع الشركاء خلال الساعات القادمة، أكد البيت الأبيض على الأمر نفسه.

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، أنه تم إطلاع الرئيس الأميركي جو بايدن على رد حماس.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تعمل الآن على تقييم رد الحركة وبحث مضامينه.

كما تابع أن رد حماس جاء بعد مناقشات بقيادة مدير المخابرات المركزية، مشددا على أن بلاده لا تدعم أي عملية عسكرية في رفح.

جاء ذلك بعدما علقت وزارة الخارجية الأميركية معلنة أنها تراجع رد حماس على مقترح الهدنة وتقيمه مع الشركاء بأقرب وقت.

وتابعت أن واشنطن لم تر خطة إنسانية ذات مصداقية ويمكن تنفيذها قبل عملية في رفح.