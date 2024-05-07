وقع من على المرجيحة.. إصابة شاب بنزيف بالمخ بالشرقية

أصيب شاب باشتباه نزيف بالمخ إثر سقوطه من أعلى مرجيحة أثناء لهوه بقرية الخرس دائرة مركز منيا القمح وتم نقل المصاب إلى مستشفى منيا القمح وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي منيا القمح يفيد باستقبال "محمود ص ع" 17 سنة مقيم منيا القمح مصاب باشتباه نزيف بالمخ وتم تحويله إلى مستشفى الجامعة بالزقازيق وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابته إثر سقوطه من اعلى مرجيحة أثناء لهوه بقرية الخرس دائرة مركز منيا القمح وتم نقل المصاب إلى مستشفى منيا القمح وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.