متخصص في الشأن البرلماني: الإقبال على الانتخابات يعكس وعي المواطنين والإشراف القضائي ضمان نزاهة وشفافية

أكد الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، المتخصص في الشئون البرلمانية، أن اقبال المصريين الكبير للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 خلال اليوم الأول، يعد رسالة تؤكد وعي المواطن المصري وإدراكه لأهمية المشاركة في بناء مؤسسات الدولة المختلفة.

وأضاف عبدالناصر، خلال لقاءه عبر برنامج (برلمان الوطن) والمذاع على شاشة قناة المحور، أن مجلس الشيوخ يمثل ركيزة هامة في منظومة العمل النيابي، ويؤدي دورًا فنيًا واستشاريًا بالغ الأهمية في دعم صناعة القرار، وأن وجود يعد بمثابة ضرورة وطنية لضمان جودة التشريعات ودقة التوجهات العامة.

وأشار إلى أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ يبلغ 300 عضو، يتم اختيار ثلثهم بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، بينما يُنتخب الثلثان الباقيان (200 عضو) من قبل الشعب، موضحًا أن فلسفة التعيين تهدف إلى وجود قامات فكرية ومتخصصين في مختلف المجالات.

وأشاد مدير تحرير جريدة الدستور، بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات والتسهيلات المقدمة للمواطنين وكذلك الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات، مؤكدًا إنها ضمانة حقيقية لنزاهة وشفافية الانتخابات وأعطت ثقة للمواطن المصري للمشاركة في الانتخابات.

وأكد عبد الناصر، أن هناك أكثر من 25 ألف متابع لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، مشيرًا إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ يتم متابعتها من جانب بعثات دبلوماسية ممثلة لعشرين سفارة أجنبية، إلى جانب 9 منظمات دولية، بالإضافة إلى 59 منظمة محلية و62 وسيلة إعلام محلية و168 وسيلة إعلام دولية.