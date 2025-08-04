غرفة عمليات حزب الاتحاد: إقبال متنوع وانتظام في اليوم الأول لانتخابات الشيوخ.. ومتابعة دقيقة على مدار الساعة

أعلنت غرفة عمليات حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، عن متابعتها الدقيقة لسير العملية الانتخابية في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في الدوائر التي يتواجد بها مرشحو الحزب على النظام الفردي وعددهم تسعة مرشحين في سبع محافظات.

وقال بيان صادر عن الغرفة إن عملية المتابعة جاءت وفق خطة واضحة، تم تقسيمها على ثلاث مراحل تغطي فترات اليوم الانتخابي كاملة، وشملت المراقبة اللوجستية والفنية والتواصل مع القواعد الشعبية والمندوبين داخل اللجان.

▪ المرشحون الذين تابعتهم الغرفة:

القاهرة: نوها مصطفى، إسلاماه مدحت

الإسكندرية: شايماء عبد الرسول، أشرف زهران

الجيزة: صبرين عليان

الدقهلية: عبد الرحمن الشهاوي

الغربية: شريف الجعار

الشرقية: أحمد العراق

سوهاج: شمس زيدان

الفترة الصباحية (9:00 ص – 12:00 ظ)

شهدت هذه الفترة توافدًا كثيفًا نسبيًا في العديد من اللجان، خاصة في المراكز والقرى، مع التزام من المواطنين بتنظيم الصفوف واحترام قواعد التصويت.

وتم رصد أعلى نسب حضور في دوائر الجيزة (الهرم والبدرشين)، الغربية (طنطا والمحلة)، والدقهلية (المنصورة وطلخا).

فترة منتصف اليوم (12:00 – 3:00 م)

لوحظ خلالها تراجع نسبي في الإقبال نتيجة ذروة حرارة الطقس وبدء فترة الراحة الرسمية للجان، فيما استمرت فرق الحزب في التواجد والتنسيق مع مسؤولي المحافظات والمرشحين لرصد أي طارئ أو تأخير في الفتح أو التسهيلات داخل المقار الانتخابية.



الفترة المسائية (3:30 م – 9:00 م)

عادت الحركة الانتخابية للنشاط بقوة مع انخفاض درجات الحرارة وانتهاء مواعيد العمل الرسمية، وشهدت القاهرة (مدينة نصر، الزيتون، التجمع) والإسكندرية (الرمل، سيدي بشر)، وسوهاج (طهطا وساقلتة) تزايدًا ملحوظًا في أعداد الناخبين، خاصة بين الشباب والنساء، مما يعكس وعيًا شعبيًا متناميًا بأهمية المشاركة.



أداء الهيئة الوطنية للانتخابات

أشادت غرفة عمليات الحزب بأداء الهيئة الوطنية للانتخابات، ووصفت إدارتها بالمنظمة والمحترفة، مشيرة إلر جاهزية اللجان في التوقيت المحدد والتواجد الكامل للقضاة والمشرفين منذ الساعات الأولى والاستجابة السريعة للشكاوى الفنية واللوجستية وتوفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة.



وأضاف البيان أن هناك تنسيقًا متواصلًا تم بين الحزب والهيئة طوال اليوم، وتم التعامل بشكل سريع مع بعض الملاحظات المحدودة، كاحتياج بعض اللجان لمستلزمات تنظيمية أو تأخر الفتح لدقائق محدودة في بعض القرى.

التوصيات الختامية من غرفة عمليات حزب الاتحاد

أوصى الحزب باستمرار الدفع بكوادر ومندوبي الحزب في كافة اللجان حتى نهاية اليوم الثاني لضمان متابعة الالتزام بالنزاهة والحياد. تعزيز التوعية الجماهيرية بالمشاركة، لا سيما في المناطق التي شهدت فتورًا مؤقتًا في منتصف اليوم معربا عن التقدير الكبير للشعب المصري الذي أظهر وعيًا مسؤولًا خلال مشاركته في هذا الاستحقاق الدستوري.