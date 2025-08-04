موجز الوادي الجديد.. انتظام فتح لجان انتخابات الشيوخ وبدء التصويت بالمراكز.. ومعلمو مركز بلاط يحتشدون للانتخاب

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

الوادي الجديد: انتظام فتح لجان انتخابات الشيوخ وبدء التصويت بالمراكز

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتظام لجان انتخابات مجلس الشيوخ منذ بدء عملية التصويت في تمام التاسعة من صباح اليوم، بجميع المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة، وذلك خلال متابعته انتظام فتح اللجان الانتخابية من داخل مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء مركز العمليات، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية؛ لتوفير بيئة آمنة وميسرة تمكن الناخبين من أداء واجبهم بسهولة ويسر.

وشدد المحافظ على التنسيق بين كافة غرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات، مؤكدًا توفير كافة التجهيزات داخل وخارج مقار اللجان، من مصادر كهرباء بديلة، وخدمات لكبار السن وذوي الهمم، ووسائل انتقال للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بالمناطق النائية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الوادي الجديد 194 ألفًا و350 ناخبًا وناخبة، موزعين على 60 لجنة فرعية داخل 60 مركزًا انتخابيًا، بإشراف لجنة رئيسية واحدة تغطي جميع مراكز المحافظة الخمسة.

الوادي الجديد.. انتظام فتح لجان انتخابات الشيوخ وبدء التصويت بالمراكز

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتظام لجان انتخابات مجلس الشيوخ منذ بدء عملية التصويت في تمام التاسعة من صباح اليوم، بجميع المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة، وذلك خلال متابعته انتظام فتح اللجان الانتخابية من داخل مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء مركز العمليات، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية؛ لتوفير بيئة آمنة وميسرة تمكن الناخبين من أداء واجبهم بسهولة ويسر.

وشدد المحافظ على التنسيق بين كافة غرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات، مؤكدًا توفير كافة التجهيزات داخل وخارج مقار اللجان، من مصادر كهرباء بديلة، وخدمات لكبار السن وذوي الهمم، ووسائل انتقال للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بالمناطق النائية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الوادي الجديد 194 ألفًا و350 ناخبًا وناخبة، موزعين على 60 لجنة فرعية داخل 60 مركزًا انتخابيًا، بإشراف لجنة رئيسية واحدة تغطي جميع مراكز المحافظة الخمسة.

معلمو مركز بلاط بالوادي الجديد يحتشدون للمشاركة فى انتخابات .

تشهد لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الوادي الجديد اليوم ملحمة وطنية حقيقية، وكان لتعليم بلاط دور بارز ومشاركة متميزة، حيث حرصت إدارة بلاط التعليمية بقيادة مجدى محمد محمود مدير الإدارة، وسعد عبدالحافظ وكيل الإدارة، وتحت رعاية وتوجيهات الدكتور سامى فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على تنظيم ومتابعة العمل داخل لجان الانتخابات بمقار المدارس التابعة للإدارة.

وجرى تجهيز المقار الانتخابية داخل المدارس بكامل الاستعدادات، وحرص العاملون فى التعليم على المشاركة الإيجابية وتيسير الإجراءات للمواطنين، فى مشهد يجسد روح الانتماء والحرص على أداء الواجب الوطني.

وأكد مجدى محمود مدير ادارة بلاط التعليمية أن المشاركة الفاعلة فى هذا الحدث الديمقراطى تأتى فى إطار ترسيخ قيم المواطنة الفعالة وتعزيز الوعى السياسى لدى العاملين فى الحقل التعليمى، مشيرًا إلى أن تعليم بلاط لا يكتفى بدوره التعليمى فحسب، بل يساهم بقوة فى دعم كل ما من شأنه رفعة الوطن واستقراره.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الوادى الجديد 194 ألفًا و350 ناخبًا وناخبة، موزعين على 60 لجنة فرعية داخل 60 مركزًا انتخابيًا، بإشراف لجنة رئيسية واحدة تغطى جميع مراكز المحافظة الخمسة.

رئيس جامعة الوادى الجديد يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ برفقة العاملين بالجامعة



أدلى الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد يرافقه قيادات الجامعة الذين تقدموا للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ حيث قام رئيس الجامعة بتشجيع العاملين علي المشاركة الإيجابية في إبداء الرأي.

وحرص العاملون بالجامعة على النزول أول أيام التصويت للإدلاء بأصواتهم باللجان الانتخابية المخصصة لهم، وذلك لأهمية دور المواطن في المشاركة والاقتراع، لرفع الوعى السياسي والمشاركة في التحول الديمقراطي الذى تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



وأكد رئيس الجامعة أهمية الوقوف يداً بيد لمواجهة كل التحديات والصعوبات التى تحاك بمصر من الخارج والمرور بمصر إلى بر الأمان والإستقرار والتنمية التى تشهدها مصر والتنمية التى تشهدها محافظة الوادى الجديد.