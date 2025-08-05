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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد فتح باب التقديم فيها|ننشر تفاصيل نظام الدراسة في المدارس المصرية الألمانية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل نظام الدراسة والتعليم في المدارس المصرية الألمانية

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن المدارس المصرية الألمانية تعمل وفق نظام تعليمي متكامل، يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، كمدرسة مكتملة المراحل تقدم كل الصفوف الدراسية، مع التوسع التدريجي بإضافة صف جديد سنويًا

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : في المدارس المصرية الألمانية ، يتم تدريس المناهج جزئيًا باللغات الألمانية والإنجليزية أو الفرنسية، إلى جانب الحصول على شهادة لغة ألمانية معتمدة من معهد جوته (في حال تقدم الطالب للامتحان)

 وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يحصل الطالب عند التخرج من المدارس المصرية الألمانية ، على شهادة الثانوية العامة المصرية أو البكالوريا المصرية، بما يفتح أمام الطالب فرصًا واسعة للدراسة والتدريب في جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الإتحادية.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن لغة التدريس فى المدارس المصرية الألمانية هى اللغة الألمانية، وحفاظًا علي الهوية المصرية تولي هذه المدارس أهمية خاصة للغة العربية والتربية الدينية ومناهج الدراسات الاجتماعية المصرية، بالإضافة إلى تدريس اللغة الإنجليزية أو الفرنسية كلغة ثانية، كما أن تدريس اللغة الأجنبية الثانية (الإنجليزية أو الفرنسية) يكون ابتداءً من الصف الثاني، على أن تُدرَّس مادتا الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن المدارس المصرية الألمانية تعتمد نظام اليوم الدراسي الكامل الذي يمتد من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الثالثة والنصف عصرًا، وتلتزم بتطبيق مناهج تفاعلية تهدف إلى تنمية التفكير النقدي، وروح المبادرة، والقدرة على العمل الجماعي، إضافة إلى غرس الوعي البيئي، والمهارات التكنولوجية، والتغذية الصحية.

رابط التقديم في المدارس المصرية الألمانية

وفي هذا الإطار تُعلن الوزارة عن فتح باب التقديم للالتحاق بالصفوف الدراسية الجديدة في المدارس المصرية الألمانية، للعام الدراسي 2025/ 2026، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للمدارس بداية من اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025 حتى يوم 23 أغسطس 2025:

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وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقديم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن التقديم هذا العام يقتصر على المستوى الأول من رياض الأطفال، وفق الشروط المعتمدة، والتي تشمل أن يكون الطفل مستوفيًا للشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من عام 2025 بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن، وتُفتتح المدارس المصرية الألمانية على مراحل، حيث يُتاح التقديم فقط للصفوف التي بدأ تشغيلها فعليًا وفقًا لسنة افتتاح كل مدرسة، ويبدأ التشغيل في العام الدراسي 2025/ 2026 بالمستوى الأول من رياض الأطفال فقط، على أن تتم إضافة صف دراسي جديد في كل عام ضمن خطة التشغيل التدريجي المعتمدة.

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