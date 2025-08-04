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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم: مصروفات المدارس المصرية الألمانية 35 ألف جنيه بدون رسوم الزي والكتب

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قيمة مصروفات المدارس المصرية الألمانية ، مؤكدة أنها 35 ألف جنيه مصري ، غير شاملة الزي المدرسي والكتب المدرسية

قواعد سداد مصروفات المدارس المصرية الألمانية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه غير متاح السداد النقدي لـ مصروفات المدارس المصرية الألمانية ، مؤكدة أن طرق السداد كالتالي :

  • السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسي
     
  • السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسي بموجب أصل إيصال/ إيصالات السداد ، ولا يتم قبول صورة من الإيصال أو صورة على الواتس آب أو أي تطبيق أخر .
     
  • متاح سداد الأقساط بطرق و وسائل مختلفة .
     
  • دفع المستحقات على ثلاث أقساط  :
    - قسط في خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل 
    - القسط الثاني في شهر نوفمبر 
    -القسط الثالث في شهر يناير

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم صدور قرار وزاري خاص بتنظيم قواعد وإجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة ، وسيتم اخطار ولي الامر بذلك بشكل رسمي في حينه

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة (المستوى الأول رياض الأطفال وهي قيمة إضافية على قيمة المصروفات الدراسية

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه بالنسبة لإسترداد المصروفات ، فيبدأ في شهر سبتمبر من ذات العام لذا يتم تطبيق القواعد الاتية :
 

  •  إذا كان طلب الاسترداد قبل الأول من سبتمبر من كل عام لا يتم خصم أي مبالغ مالية
     
  • إذا كان طلب الاسترداد في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ إلى قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم 10%من القسط الأول
     
  • إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الدراسة يتم خصم القسم الأول بالكامل
     
  • إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق على ولي الامر كامل المصروفات
     
  • يحق لوحدة المدارس المصرية الألمانية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالمصروفات حال عدم سدادها


رابط التقديم في المدارس المصرية الألمانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ ساعات عن فتح باب التقديم للالتحاق بالصفوف الدراسية الجديدة في المدارس المصرية الألمانية، للعام الدراسي 2025/ 2026، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للمدارس ، مؤكدة ان التقديم متاح خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025 حتى يوم 23 أغسطس 2025:

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وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لن يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقديم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن التقديم هذا العام يقتصر على المستوى الأول من رياض الأطفال، وفق الشروط المعتمدة، والتي تشمل أن يكون الطفل مستوفيًا للشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من عام 2025 بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن، وتُفتتح المدارس المصرية الألمانية على مراحل، حيث يُتاح التقديم فقط للصفوف التي بدأ تشغيلها فعليًا وفقًا لسنة افتتاح كل مدرسة، ويبدأ التشغيل في العام الدراسي 2025/ 2026 بالمستوى الأول من رياض الأطفال فقط، على أن تتم إضافة صف دراسي جديد في كل عام ضمن خطة التشغيل التدريجي المعتمدة.

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