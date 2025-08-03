إقبال ملحوظ على تظلمات الثانوية العامة 2025|والتعليم: نحرص على منح الطلاب حقوقهم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة مازالت تتلقى تظلمات الثانوية العامة 2025 من طلاب 3 ثانوي الموجودين في مختلف محافظات مصر وفقا للضوابط المنظمة لهذا الشأن .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : الوزارة حريصة على صالح الطلاب وحصولهم على حقوقهم كاملة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة مستمرة في تلقي طلبات تظلمات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم حتى يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك إقبال ملحوظ على تظلمات الثانوية العامة 2025 من عشرات الآلاف من الطلاب ، حيث تخطى عدد الطلاب المتقدمين بتظلمات حاجز الـ40 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية

رابط تظلمات الثانوية العامة 2025

ويمكن الان لطلاب الثانوية العامة المتضررين من درجاتهم في نتيجة الثانوية العامة 2025 في أي مادة من المواد الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://tazalom.emis.gov.eg/

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025 بمبلغ 300 جنيه للمادة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025 تقدر بـ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة ، ويتم دفعها من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال )

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2025

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن خدوات خطوات تظلمات الثانوية العامة 2025 مؤكدة أنها تتمثل فيها يلي :

ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

اضغط على تسجيل الدخول بالبريد الموحد (البريد الذي قمت باستخدامه في الدخول على استمارة الثانوية العامة الخاصة بك)

ادفع مبلغ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال )

اضغط على زر تقديم تظلم

تظهر لك شاشة بها بياناتك الشخصية (الاسم - والشعبة والتخصص - صورتك الشخصية - رقم الجلوس - الكود - عدد المواد المدفوعة والمسجلة

قم بإختيار مواد التظلم طبقا لعدد المواد التي دفعت رسومها

اضغط على زر حفظ التظلم

تظهر لك شاشة تم الحفظ بنجاح

تابع موقع تظلمات الثانوية العامة 2025 يوميا حيث سيتم ارسال رسالة توضح لك موعد الحضور باليوم والساعة مع تحديد المكان ، مع احضار الرقم القومي



وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سجلوا على رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 حتى الآن تخطى الـ 35 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه سيتم التعامل بعدالة تامة مع الطلاب المتظلمين ، مشددة على أن أي طالب ستثبت تظلمات الثانوية العامة 2025 أحقيته في درجات زيادة سيحصل عليها فوراً .