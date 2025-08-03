ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم.. تفاصيل رسمية الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدةً ما يلي:

الصفوف الدراسية التي يتم التحويل منها وإليها

- يقتصر التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي من الطلاب المتقولين للصف الثاني الابتدائي، والطلاب المنقولين الى الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2025 / 2026 وفقا للضوابط والقواعد المقررة لدى كل من الطرفين.

عدم جواز التحويل بالمرحلة الثانوية بجميع صفوفها نظرا للتباين الكبير في المواد العلمية والشرعية والعربية وطبيعة الدراسة في المرحلة الثانوية والالتحاق بالصف الأول الثانوي العام بوزارة التربية والتعليم لقواعد القبول خاصة تحالف القواعد المعمول بها بالأزهر الشريف، مما يترتب عليه إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة.

يجوز للحاصلين على الشهادة على الشهادة الإعدادية العامة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الالتحاق بالمرحلة الثانوية الأزهرية ، وفقا لنص المادة رقم 88 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الازهر والهيئات التي يثمنها والمادة 63 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك في ضوء القواعد والضوابط المنظمة لذلك والواردة بقرار المجلس الاعلى للآزهر رقم 81 لسنة 2022.

ويجوز للحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية الالتحاق بالمدارس الثانوية التابعة لوزارة التربية والتعليم على النحو التالي : (التعليم الدولي – التعليم الفني – التعليم التكنولوجي – المدرسة النووية بالضبعة ).

وذلك بذات الضوابط المنظمة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في هذه المدارس، و وفق الضوابط والقواعد المنظمة لذلك بعد تقديم ما يفيد وجود أماكن لهم، وهتماد ذلك من الإدارة التعليمية التابعة لها، ولا يقبل أي تحويل بين الطرفين للأطفال الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

إجراءات التحويل إلى المعاهد الازهرية

يتم امتحان طلاب صفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية الراغبين في التحويل إلى الصفوف المناظرة بالمعاهد الازهرية في القدرالمقرر حفظه من القرآن الكريم شفويا على نحو يحقق التوازن بينهم وبين أقرانهم بالمعاهد الأزهرية شريطة تحقيق نسبة حفظ لا تقل عن 70%، ويضاف لذلك امتحانهم في اللغة الأجنبية المقررة على طلاب المعاهد النموذجية والخاصة عند الرغبة في التحويل إلى هذه النوعية من المعاهد وفي ضوء ما يقرره الأزهر الشريف من ضوابط اخرى في هذا الشأن، وفي كل الأحوال تطبق معايير السن المعمول بها بالمعاهد الأزهرية على الطلاب الراغبين في التحويل إليها من وزارة التربية والتعليم.

شرط السن والكثافة

يتم تحويل طلاب صفوف المرحلة الابتدائية من الصف الثاني إلى الصف السادس والمنقولين للصفوف الأول والثاني والثالث من المرحلة الإعدادية المقيدين في العام الدراسي 2025 / 2026 بالمعاهد الازهرية إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم حال قبوله ببداية المرحلة الابتدائية التي تقدم بها للأزهر الشريف على أن يقدم ولي الأمر الراغب في التحويل بيان بكثافة الفصول من الجهة المحول إليها للتحقق من سماح الكثافة بالنقل.

التحويل إلى المدارس الرسمية والمتميزة والخاصة للغات بالتربية والتعليم

عند الرغبة في التحويل من المعاهد الازهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف المناظرة بالتربية والتعليم (المدارس الرسمية للغات – المدارس الرسمية المتميزة للغات ) يشترط النجاح في اللغة الاجنبية الاولى ذات االمستوى الرفيع بجانب دراستهم لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الاجنبية الاولى على ألا يقل سنه عن أقرائه في ذات الصف المحول إليه بذات المدارسة ويشترط لقبول التحويل قضاء الطفل عامين بمرحلة رياض الاطفال قبل الالتحاق بالصف الاول الابتدائي.

خامسا الكثافة والسن

يلتزم طرفا الاتفاق بشرطي السن والكثافة المنوه عليهما بهذا الاتفاق والذي من أجله اطلعت لجنة من وزارة التربية والتعليم الحاضرة لهذا الاجتماع في نموذج طلب التحويل المعد من الازهر الشريف للعام الدراسي 2025 / 2026 واقرت بمضمونه وتسلمت صورة من النموذج للتعريف به لدى الادارات التابعة لها والالتزام به.

بداية التحويل

يبدأ التحويل اعتبارا من الأحد 10 أغسطس وحتى الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025.

شروط عامة

يرفق بطلب التحويل من الازهر الشريف بيان إلكتروني لتدرج الطالب في المرحلة المقيد بها موضحا به حالته (ناجح أو راسب) صادر من الادارة المركزية للامتحانات بالازهر الشريف وممهور بخاتم الشعار ولا يعتد بإجراءات التحويل دون توضيح هذا البيان.

-الطلاب المستنفذون سنوات الرسوب عامان في المرحلة الاعدادية بالازهر الشريف لهم الحق في التقدم للامتحان مباشرة بالتعليم العام من الخارج – منازل بعد تسليمهم الملف من المعهد الازهر المقيدون به.

-يتم تحويل الطالب من الأزهر للتربية والتعليم أو العكس بحالته الموضحة ببيان تدرجه الدراسي بالعام الدراسي 2024 / 2025 مع مراعاة المواعيد المقررة.

-يكون التحويل بموافقة الجهة المنقول منعا الطالب بداية ولا يعتد بهذا التحويل إلا بعد موافقة الجهة المنقول إليها الطالب بمراعاة المواعيد المقررة.

-التنبيه المشدد على السادة المسئولين عن تحرير نماذج التحويل بالنسبة للجهتين على ضرورة أن يكون تاريخ النموذج واضحا وإلا فلن يعتد بطلب التحويل.