"زاد العزة".. قافلة مساعدات مصرية ثامنة تنطلق إلى غزة عبر معبر رفح

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، من الجانب المصري لمعبر رفح، قافلة المساعدات الإنسانية الثامنة المتجهة إلى قطاع غزة.

وتأتي هذه القافلة في إطار الجهود المصرية المستمرة لإغاثة الشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع.

وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، رمضان المطعني، بانطلاق أول أفواج القافلة الثامنة، التي تضم عشرات الشاحنات المحملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية، والدقيق، والألبان.

جهود الهلال الأحمر المصري

يواصل الهلال الأحمر المصري تكثيف استجابته الإنسانية، حيث يعمل كآلية تنسيق وطنية لإيصال المساعدات.

وتشمل جهوده إطلاق قوافل إضافية ضمن مبادرة "زاد العز - من مصر إلى غزة"، التي بدأت في 27 يوليو الماضي عبر معبر كرم أبو سالم، ونقلت أكثر من 10000 طن من المساعدات الحيوية.

كما يشارك الهلال الأحمر في مبادرة "وجبة دافئة من مصر إلى غزة" عبر إنتاج الخبز الطازج يوميًا في مخبز آلي بمدينة الشيخ زويد، بهدف توفير التغذية الفورية لسكان القطاع.

ومنذ بداية الأزمة، عملت فرق الهلال الأحمر المصري على مدار الساعة، ونسّقت لدخول ما يقرب من 35 ألف شاحنة مساعدات تحمل نحو 500 ألف طن من المواد الإغاثية عبر معبر رفح.