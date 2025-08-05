تضم عشرات الشاحنات.. انطلاق أول أفواج القافلة الثامنة المصرية لقطاع غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا حيث أعلنت مراسلها عن انطلاق أول أفواج القافلة الثامنة، التي تضم عشرات الشاحنات المحملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية، والدقيق، والألبان.

وأوضح أن الهلال الأحمر المصري يواصل تكثيف استجابته الإنسانية، حيث يعمل كآلية تنسيق وطنية لإيصال المساعدات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 6000 وحدة دم ومشتقاته وصلت إلى قطاع غزة ، تبرع بها أبناء الشعب الفلسطيني في المحافظات الشمالية ضمن الجولة السابعة من حملة "دمنا واحد" التي نظمتها الوزارة الأسبوع الماضي، دعما وإسنادا لأهلنا في المحافظات الجنوبية.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان أن شحنة الدم وصلت إلى مستودعات منظمة الصحة العالمية في دير البلح، ويجري العمل على توزيعها من قبل طواقم وزارة الصحة على المستشفيات في غزة حسب الكمية والاحتياج.