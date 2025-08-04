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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادات حزب الجبهة يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.. صور

رئيس حزب الجبهة الوطنية
رئيس حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

في أول استحقاق نيابي يخوضه منذ تأسيسه، شارك عدد من قيادات حزب الجبهة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في مشهد يعكس التزام الحزب بدعم المسار الديمقراطي، والانخراط الفاعل في الحياة السياسية، والحرص على تمثيل المواطن المصري تحت راية وطنية جامعة.

وأدلى الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، بصوته في لجنته الانتخابية بالقاهرة الجديدة، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق كل مواطن حريص على مستقبل وطنه واستقراره.


وقال الجزار: "نمارس اليوم حقنا الدستوري من قلب الدولة المصرية، لنؤكد أن الديمقراطية هي الطريق الأمثل لدعم الدولة ومؤسساتها، وأن مجلس الشيوخ يمثل ركيزة مهمة في صياغة السياسات الوطنية الرشيدة."

كما أدلى السيد القصير، الأمين العام للحزب، بصوته في الانتخابات، مشددًا على أن المشهد الانتخابي الحالي يعكس وعي الشارع المصري، ودور المواطن في دعم الاستقرار الوطني.

وقال القصير: "كل صوت في الصندوق هو خنجر في صدر الجماعات الإرهابية، ورسالة تؤكد وحدة الصف الوطني والتفاف الشعب حول مؤسساته."

وأضاف أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب وتمكين المرأة، وأن مرشحي الجبهة تم اختيارهم وفق معايير موضوعية تعكس تنوعًا فكريًا تحت مظلة الوطن.

وفي محافظة البحيرة، شارك فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، وأمين الأمانة المركزية للشؤون الدينية بالحزب، في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن إرادة الشعب المصري هي السلاح الأقوى في مواجهة التحديات.


وقال: "الشعب المصري لا يعرف التراجع أمام الصعاب، ومشاركته اليوم تعكس وعيًا راسخًا وإيمانًا بواجباته الوطنية."

كما أدلى بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 عدد من قيادات حزب الجبهة الوطنية، من بينهم: محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب، الدكتورة سحر نصر أمين أمانة الاستثمار والشؤون الاقتصادية، داليا السعدني أمين أمانة التراث، عماد حسين عضو الهيئة التأسيسية للحزب، سامح عاشور عضو الهيئة التأسيسية، عادل عبد الفضيل أمين أمانة العمال، طاهر أبو زيد أمين أمانة الرياضة، سامح الصريطي عضو الهيئة التأسيسية، وعمرو بصيلة أمين أمانة التعليم.

كما شارك في التصويت من المحافظات عدد من قيادات ومرشحي الحزب، وهم: محمد صلاح البدري أمين محافظة المنيا ومرشح الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وفاء رشاد مرشح الحزب بمحافظة قنا، هشام الشعيني أمين محافظة قنا، جلال القادري مرشح الحزب بمحافظة الشرقية، إياد صالح مرشح الحزب بمحافظة الدقهلية، إيهاب زكريا مرشح الحزب بمحافظة الإسكندرية، عمرو أبو العيون مرشح الحزب بمحافظة أسيوط، وصلاح عقيل أمين محافظة سوهاج.

وأكد حزب الجبهة الوطنية، من خلال هذه المشاركة، التزامه بمسؤولياته الوطنية تجاه الوطن والمواطن، وحرصه على تقديم نموذج سياسي نزيه وفعال، يساهم في بناء دولة مدنية قوية، قائمة على التنوع والعدالة وتكافؤ الفرص.

ودعا الحزب جموع المواطنين للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة، انطلاقًا من أن "صوتك أمانة.. ومشاركتك دعمٌ لاستقرار الدولة ومسيرتها نحو المستقبل."

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