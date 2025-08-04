إقبال وإصرار.. أمين التراث بالجبهة الوطنية تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ

أدلت الدكتورة داليا السعدني، أمين أمانة التراث بحزب الجبهة الوطنية، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بشارع الثورة، بجوار نادي الزراعيين بمحافظة الجيزة.

وأكدت السعدني عقب الإدلاء بصوتها، أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري تعكس وعي الشعب المصري، وحرصه على أداء واجبه الوطني في اختيار من يمثله تحت قبة مجلس الشيوخ.

وأشادت بحرص المواطنين، خاصة السيدات والشباب، على التواجد أمام اللجان منذ الساعات الأولى من فتح باب التصويت، ما يعكس حجم الإقبال والإصرار على دعم الدولة ومؤسساتها.

وأضافت أن هذا المشهد الحضاري يُجسد تماسك الجبهة الداخلية، ويعكس رغبة المصريين في استكمال مسيرة البناء والتنمية من خلال صناديق الاقتراع والمشاركة الديمقراطية، موجهة دعوة الجميع ممن لهم حق الانتخاب إلى النزول والمشاركة الفاعلة، مؤكدة أن صوت كل مواطن يمثل خطوة مهمة في رسم مستقبل الوطن.