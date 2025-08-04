عجوز بعكاز تتحدى الصعاب وتدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ بالهرم

خطفت سيدة مسنة الأضواء ظهر اليوم الإثنين، خلال توافدها على مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات بمنطقة الهرم، التابعة لمحافظة الجيزة، للمشاركة في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، رغم تقدم عمرها واعتمادها على عكاز للحركة.

ورصدت عدسة صدى البلد إصرار المواطنة المسنة على الإدلاء بصوتها، وسط ترحيب وتنظيم من أفراد التأمين داخل محيط اللجنة، في أجواء سادها الحماس والتفاعل الشعبي، خاصة من كبار السن والسيدات، اللاتي شكلن حضورًا لافتًا في الساعات الأولى من بدء الاقتراع.

وانطلقت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساءً، على أن تتواصل غدًا الثلاثاء في يومها الثاني والأخير داخل مصر، بالتوازي مع استمرار التصويت في لجان المصريين بالخارج.

وتُجرى الانتخابات داخل 8,825 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، موزعة على 27 دائرة بنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القوائم المغلقة، بما يضمن تغطية شاملة وتيسير وصول الناخبين.

وتخوض "القائمة الوطنية من أجل مصر" الانتخابات بنظام القوائم دون منافسة، بشرط حصولها على نسبة 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات.

وعلى صعيد النظام الفردي، يتنافس 424 مرشحًا، من بينهم 183 مستقلًا، و241 مرشحًا عن أحزاب سياسية، وسط منافسة محتدمة خاصة في المحافظات الكبرى.

وفي محافظة الجيزة، تم تجهيز 492 لجنة فرعية موزعة على مختلف المراكز والمناطق، وسط استعدادات مكثفة من كافة الأجهزة المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان.