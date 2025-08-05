سيف زاهر يثير الجدل: بعض اللاعبين الكبار اشتروا مكمل غذائي بمواد محظورة

أثار الاعلامي سيف زاهر الجدل بشان شراء بعض لاعبي القمة مكملات غذائية بها مواد محظورة.

و كتب سيف زاهر عبر فيسبوك : بعض اللاعبين الكبار في أندية القمة و هما في السفر.. و هما راجعين جابوا مكمل غذائي به مواد محظورة.

وتابع :واللاعب ده جاب لأكتر من لاعب في نفس الفريق و يمكن دلوقتي يكونوا 3، لازم نتعلم الدرس و نداء لكل لاعبي الدوري الممتاز ارجوكم ابتعدوا عن المكملات الغذائية و لازم طبيب مختص.

و أضاف سيف زاهر : المشكلة انها لاعيبة متعلمة و لاعيبة مثقفة جدا و لكن اللعيبة وقعت في قصة المكملات الغذائية و المواد المحظورة و وقعنا في الأخطاء دي كتير.

و اختتم: ياريت يكون في التزام و توعية فورية من رؤساء الأجهزة الطبية و المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات .