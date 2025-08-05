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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوتوسشن خطوبة محمد رشاد يشعل السوشيال

فوتوسشن خطوبة محمد رشاد
فوتوسشن خطوبة محمد رشاد
اسماء محمد

أثار خبر خطوبة محمد رشاد اهتمام عدد كبير من رواد مواقع السوشيال ميديا في الساعات الماضية.

وقد أعلن المطرب والفنان محمد رشاد عن خطوبته، مساء أمس، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع نشر فوتوسيشن هادئ ورقيق مع العروسة.

لقطات رومانسية 

والتقطت عدسات الكاميرا مجموعة من اللقطات المميزة من خطوبة محمد رشاد لعمل فوتوسيشن بسيط وعفوى لكنه غني بالرومانسية والانسجام بين العروسين.

ومن أبر اللقطات الرومانسية في خطوبة محمد رشاد هى المشهد الخلفي لهما وسط الاضاءة الرومانسية الخافتة وهما بجوار بعضهما البعض ومشهد مزاحهما معا بالإضافة إلى لقطة سريع أمام الكوشة وسط خلفية من الورود البيضاء الرقيقة.

رد فعل السوشيال ميديا 

نالت الصور إعجاب جمهور السوشيال ميديا وكانت أغلب التعليقات تهنئة ودعوات بإتمام الزواج وإنجاب الذرية الصالحة ولكن بعض النشطاء تعجبوا من الإعلان لأن محمد رشاد سبق وأن نشر صور خطوبته منذ فترة.

وتسائل رواد السوشيال ميديا عن خطيبة الفنان محمد رشاد السابقة وهى المذيعة مى حلمي ولكن الحقيقة أن علاقتهما انتهت بالفعل منذ فترة طويلة وقد أعلن رشاد عن فسخ خطوبته مع مى حلمى منذ  حوالى 4 أشهر.

واليكم أبرز لقطات فوتوسيشن خطوبة الفنان محمد رشاد …

خطوبة محمد رشاد 
خطوبة محمد رشاد 
محمد رشاد خطوبة محمد رشاد صور خطوبة محمد رشاد خطوبة الفنان محمد رشاد خطوبة المطرب محمد رشاد

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