مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب 9 أشخاص آخرون في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إحدى القرى بمركز سمالوط شمال المنيا، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى والمصابين لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بإحدى قرى مركز سمالوط، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، وتم نقلهم الي المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين بجروح متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثتين داخل المشرحة للعرض علي الطبيب الشرعي حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.