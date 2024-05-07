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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

احذر تناول الزنجبيل في هذه الحالات

صدى البلد

حذرت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، من تناول  الزنجبيل  فى هذه الحالات.


أضرار الزّنجبيل 
- الإكثار من تناول الزنجبيل يسبّب تسارع في نبضات القلب. 
- يسبّب عند أخذ جرعات كبيرة منه توتّراً و هبوطاً في القيام بمهام الجهاز العصبي المركزي . 
- يسبّب افي بعض الحالات نزيفاً حادّاً لمن يقوم بتناوله مع بعض الأعشاب التي تعمل على تخثر الدم؛ كالبابونج، والقرنفل، والحلبة . 
- هناك بعض الأشخاص المصابون بعدّة أمراض، عليهم الحيطة من استعمال، أو تناول الزّنجبيل؛ لأنّ له أضرارا كثيرة مترتّبة عند القيام بتناوله.

متى يحذّر من تناول الزّنجبيل ؟ 
- يُحذّر من تناول الزّنجبيل للمصابين بمرض المرارة؛ فإنّه لا يجب عليهم تناول الزّنجبيل أبداً؛ للحفاظ على صحّتهم، وتجنّبهم الإصابة بأمراض جانبيّة .
- يحذّر من تناول الزّنجبيل كذلك لمريض السكري؛ بحيث يجب عليه الابتعاد عن تناوله، فللزّنجبيل ضرر على صحّته، فهو يقوم بعملية خفض السكر في الدّم

أضرار الزنجبيل للحامل 
- إذا استخدم الزنجبيل بكمات كبيرة، فإنّه يسبب زيادة عدد دقات القلب حيث تصبح أعلى من الطبيعي عند الحامل، 
- كما يؤثر على الجهاز العصبي المركزي فيسبب هبوطه. 
- عدم استتخدام الزنجبيل مع الأعشاب الأخرى مثل البابونج والحلبة، لأنّ ذلك قد يؤدي إلى حدوث نزيف. -يؤثر تناول الزنجبيل بكثرة على صحة الرحم عند الحامل.

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