احذر تناول الزنجبيل في هذه الحالات

حذرت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، من تناول الزنجبيل فى هذه الحالات.



أضرار الزّنجبيل

- الإكثار من تناول الزنجبيل يسبّب تسارع في نبضات القلب.

- يسبّب عند أخذ جرعات كبيرة منه توتّراً و هبوطاً في القيام بمهام الجهاز العصبي المركزي .

- يسبّب افي بعض الحالات نزيفاً حادّاً لمن يقوم بتناوله مع بعض الأعشاب التي تعمل على تخثر الدم؛ كالبابونج، والقرنفل، والحلبة .

- هناك بعض الأشخاص المصابون بعدّة أمراض، عليهم الحيطة من استعمال، أو تناول الزّنجبيل؛ لأنّ له أضرارا كثيرة مترتّبة عند القيام بتناوله.

متى يحذّر من تناول الزّنجبيل ؟

- يُحذّر من تناول الزّنجبيل للمصابين بمرض المرارة؛ فإنّه لا يجب عليهم تناول الزّنجبيل أبداً؛ للحفاظ على صحّتهم، وتجنّبهم الإصابة بأمراض جانبيّة .

- يحذّر من تناول الزّنجبيل كذلك لمريض السكري؛ بحيث يجب عليه الابتعاد عن تناوله، فللزّنجبيل ضرر على صحّته، فهو يقوم بعملية خفض السكر في الدّم

أضرار الزنجبيل للحامل

- إذا استخدم الزنجبيل بكمات كبيرة، فإنّه يسبب زيادة عدد دقات القلب حيث تصبح أعلى من الطبيعي عند الحامل،

- كما يؤثر على الجهاز العصبي المركزي فيسبب هبوطه.

- عدم استتخدام الزنجبيل مع الأعشاب الأخرى مثل البابونج والحلبة، لأنّ ذلك قد يؤدي إلى حدوث نزيف. -يؤثر تناول الزنجبيل بكثرة على صحة الرحم عند الحامل.

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