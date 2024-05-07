خصم 50% من مصر للطيران| تخفيض على التذاكر حتى 31 أكتوبر.. بشرط واحد

في خطوة مبهجة للمسافرين، أعلنت شركة مصر للطيران عن عرض استثنائي يمتد لمدة محدودة.

يصل الخصم إلى 50% على تذاكر الطيران للرحلات المحجوزة اليوم، الثلاثاء الموافق 7 مايو، والتي تنطلق بين 7 مايو و31 أكتوبر 2024، للاحتفال بالذكرى الـ92 لتأسيس الشركة.

قد يكون الحصول على تذاكر الطيران بأسعار خيالية يعتبر فرصة لا تُفوت، وفرصة لاستكشاف الأماكن الجميلة وتجربة ثقافات جديدة. سواء كنت تبحث عن إجازة صيفية مميزة أو رحلة عمل مهمة، فإن هذا العرض الاستثنائي سيمنحك فرصة رائعة لتحقيق تلك الأحلام.

مزيد من المكافآت لأعضاء EgyptAir Plus

وبالإضافة إلى هذا العرض المذهل، سيحظى مسافرون ببرنامج الأميال "EgyptAir Plus" بمكافأة إضافية تبلغ 1000 ميل على الرحلات الدولية المحددة يوم غد، احتفالًا بالذكرى الـ92 للشركة.

تاريخ مميز: مصر للطيران تحتفل بذكرى تأسيسها

أسست شركة مصر للطيران في 7 مايو 1932، لتصبح واحدة من رواد شركات الطيران على مستوى العالم.

ومنذ ذلك الحين، حافظت على مكانتها كرائدة في صناعة الطيران.

تاريخها العريق يظل شاهدًا على تفانيها في تقديم خدمات عالية الجودة للمسافرين.

عضوية استثنائية في تحالف ستار

في عام 2008، انضمت مصر للطيران إلى تحالف ستار، أكبر تحالف لشركات الطيران على مستوى العالم.

هذه الخطوة لم تجلب فقط تقدمًا تقنيًا وخدمات أفضل، بل أضافت أيضًا قيمة مضافة لكل مسافر يفضل استخدام خدمات الشركة.

مصر للطيران: الرائدة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط

كعضو في تحالف ستار، أصبح لدى مصر للطيران وجود استثنائي على الساحة العالمية.

إنها الشركة الوحيدة في المنطقة التي تنتمي إلى هذا التحالف الراقي، ما يؤكد مكانتها كرائدة في قطاع الطيران بالمنطقة.

استفد من العرض واحتفل بذكرى مصر للطيران

هذا العرض الرائع هو فرصتك لاستكشاف العالم بأسعار لا تُقاوم.

احجز تذكرتك مع مصر للطيران في الفترة المحدودة من 7 مايو إلى 31 أكتوبر 2024، واستمتع بالخصم الكبير والمزايا الإضافية المخصصة لأعضاء EgyptAir Plus.

استمتع بالعرض واستفد من الرحلات الرائعة

في الختام، تقدم شركة مصر للطيران فرصة استثنائية للمسافرين للاستمتاع بخصومات كبيرة على تذاكر الطيران ومكافآت رائعة لمشتركي برنامج الأميال.

لا تفوتوا هذه الفرصة الرائعة للسفر بأسعار مخفضة وبمزايا إضافية للمسافرين المميزين.