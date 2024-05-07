عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

خصم 50% من مصر للطيران| تخفيض على التذاكر حتى 31 أكتوبر.. بشرط واحد

مصر للطيران
مصر للطيران

في خطوة مبهجة للمسافرين، أعلنت شركة مصر للطيران عن عرض استثنائي يمتد لمدة محدودة. 

يصل الخصم إلى 50% على تذاكر الطيران للرحلات المحجوزة اليوم، الثلاثاء الموافق 7 مايو، والتي تنطلق بين 7 مايو و31 أكتوبر 2024، للاحتفال بالذكرى الـ92 لتأسيس الشركة.

قد يكون الحصول على تذاكر الطيران بأسعار خيالية يعتبر فرصة لا تُفوت، وفرصة لاستكشاف الأماكن الجميلة وتجربة ثقافات جديدة. سواء كنت تبحث عن إجازة صيفية مميزة أو رحلة عمل مهمة، فإن هذا العرض الاستثنائي سيمنحك فرصة رائعة لتحقيق تلك الأحلام.

مزيد من المكافآت لأعضاء EgyptAir Plus

وبالإضافة إلى هذا العرض المذهل، سيحظى مسافرون ببرنامج الأميال "EgyptAir Plus" بمكافأة إضافية تبلغ 1000 ميل على الرحلات الدولية المحددة يوم غد، احتفالًا بالذكرى الـ92 للشركة.

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

قرار عاجل من "فيفا" يُشعل نهائي الأهلي والترجي| مفاجأة تحدث لأول مرة.. تفاصيل

تاريخ مميز: مصر للطيران تحتفل بذكرى تأسيسها

أسست شركة مصر للطيران في 7 مايو 1932، لتصبح واحدة من رواد شركات الطيران على مستوى العالم. 

ومنذ ذلك الحين، حافظت على مكانتها كرائدة في صناعة الطيران. 

تاريخها العريق يظل شاهدًا على تفانيها في تقديم خدمات عالية الجودة للمسافرين.

عضوية استثنائية في تحالف ستار

في عام 2008، انضمت مصر للطيران إلى تحالف ستار، أكبر تحالف لشركات الطيران على مستوى العالم. 

هذه الخطوة لم تجلب فقط تقدمًا تقنيًا وخدمات أفضل، بل أضافت أيضًا قيمة مضافة لكل مسافر يفضل استخدام خدمات الشركة.

مصر للطيران: الرائدة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط

كعضو في تحالف ستار، أصبح لدى مصر للطيران وجود استثنائي على الساحة العالمية.

إنها الشركة الوحيدة في المنطقة التي تنتمي إلى هذا التحالف الراقي، ما يؤكد مكانتها كرائدة في قطاع الطيران بالمنطقة.

استفد من العرض واحتفل بذكرى مصر للطيران

هذا العرض الرائع هو فرصتك لاستكشاف العالم بأسعار لا تُقاوم. 

احجز تذكرتك مع مصر للطيران في الفترة المحدودة من 7 مايو إلى 31 أكتوبر 2024، واستمتع بالخصم الكبير والمزايا الإضافية المخصصة لأعضاء EgyptAir Plus.

استمتع بالعرض واستفد من الرحلات الرائعة

في الختام، تقدم شركة مصر للطيران فرصة استثنائية للمسافرين للاستمتاع بخصومات كبيرة على تذاكر الطيران ومكافآت رائعة لمشتركي برنامج الأميال. 

لا تفوتوا هذه الفرصة الرائعة للسفر بأسعار مخفضة وبمزايا إضافية للمسافرين المميزين.

مصر للطيران خصم عروض الأزهر 7 مايو الثلاثاء الذكرى الـ92 لتأسيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

مكاسب أسعار الذهب ترتفع 1% بسبب ضعف الدولار وآمال خفض أسعار الفائدة

في أول جلسات محاكمة المتهم.. أهالي الطفلة السودانية: حق جانيت لازم يرجع

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

نصيحة ذهبية من ميدو إلى إياد العسقلاني

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

رايح يعتزل.. ماذا قال نجوم الكرة عن أداء عبدالله السعيد مع الزمالك؟

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من "فيفا" يُشعل نهائي الأهلي والترجي| مفاجأة تحدث لأول مرة.. تفاصيل

الرئة بـ 3 ملايين جنيه| مافيا الأعضاء البشرية تستغل قهوجي طفل شبرا الخيمة.. تفاصيل التحقيقات

حلال أم حرام| حكم الاحتفال بشم النسيم.. وهل ذُكر في القرآن؟.. “كريمة” يحسم الجدل

بشرى سارة للشباب| “الاتصالات” تعلن توفير 65 ألف وظيفة في قطاع التكنولوجيا.. تفاصيل

العنب "الُمر"| الكيلو وصل 120 جنيها في الأسواق.. وشعبة الفاكهة تكشف سر ارتفاع الأسعار

الإعلامية الشهيرة خلف القضبان| أول صورة لحليمة بولند من داخل السجن.. تفاصيل

بعد أزمة كلوب| دليل جديد على استمرار محمد صلاح مع ليفربول للموسم المقبل

يحتوي مادة مسرطنة| شركة أمريكية شهيرة تسحب منتجها من السوق.. و"الغذاء والدواء" توضح

ترشيحاتنا

الخارجية الصينية لإسرائيل : أوقفي هجوم رفح

أسعار ميتسوبيشي ميراج 2024 بالسوق المصري

بشرى سارة للمقبلين على الزواج.. اعرف أسعار الذهب بعد الانخفاض الجديد

دبلوماسي أوروبي: سيُقـ.تل المزيد من المدنيين في هجوم رفح مهما قالت إسرائيل

اليوم.. تنصيب بوتين رئيساً لروسيا للمرة الخامسة

ميدو: الزمالك لم يوافق على ضم معلول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمراض الأظافر.. أشهر عدوى بكتيرية تصيبها وأسبابها

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

ما هو النهم بمضغ مكعبات الثلج .. وإزاي تسيطر عليه؟

أحدثت إزعاجًا للآخرين بالضحك.. تعرف على أفضل طريقة للاعتذار

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ