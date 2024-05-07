أحمد موسى: معبر رفح المصري محدش يقدر يقرب له ولا يجي عنده

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن معبر رفح المصري لم يغلق قط، قائلا “معبر رفح المصري محدش يقدر يقربله ولا يجي عنده”.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن قطاع غزة بات معزولا عن العالم بعدما أغلق الاحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومعبر كرم أبو سالم بعد هجوم حركة حماس على المعبر قبل يومين، معلقا: “مفيش شاحنة دخلت على مدار يومين”.

وتابع أن الوزير عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، يقود حاليا المفاوضات بحضور رئيس الاستخبارات الأمريكية والقطريين من أجل وقف إطلاق النار في غزة ووقف التصعيد، قائلا “الأمر في منتهى الخطورة”.

واختتم “أمريكا تتحمل المسئولية عما يحدث حاليا في قطاع غزة، والفلسطينيون اتبهدلوا منذ 7 أكتوبر حتى الآن”.

