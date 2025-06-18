الربيع يُفاجئ الجميع.. انخفاض غير معتاد في درجات الحرارة وتحذيرات من شبورة ورياح

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأربعاء يشهد استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليُخالف بذلك توقعات فصل الربيع الذي عادةً ما يتسم بموجات حارة خلال هذه الفترة.

ظاهرة جوية تستمر لمدة 4 ساعات غدا.. والأرصاد تصدر تحذيرا الأرصاد السعودية تحذر سكان مكة من الساعات القادمة الأرصاد تحذر من شبورة مائية صباحية وانخفاض طفيف في الحرارة

شبورة كثيفة على بعض الطرق وتحذيرات للسائقين

وأشارت غانم خلال برنامج صباح الخير يا مصر إلى تكون شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وناشدت قائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة حفاظًا على السلامة العامة.

نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية

أضافت الهيئة أن هناك نشاطًا ملحوظًا للرياح على مناطق متفرقة من الجمهورية، وهو ما يساعد على تحسين الإحساس بالحرارة، ولكنه قد يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية بالمناطق الساحلية.

درجات الحرارة اليوم في أبرز المدن

القاهرة: 33 عظمى - 23 صغرى

الإسكندرية: 30 - 20

سوهاج وقنا: 40 - 25

الأقصر: 39 - 25

الأرصاد توصي بمتابعة مستمرة لحالة الطقس

أوصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمتابعة النشرات اليومية وعدم الانخداع ببرودة الأجواء الصباحية، مشيرة إلى أن تقلبات فصل الربيع لا تزال قائمة ومن الممكن أن تتغير الأحوال سريعًا مع اقتراب منخفضات جوية.