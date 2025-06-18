المرشد الإيراني: المعركة بدأت ويجب الرد بقوة على إسرائيل

قال المرشد الإيراني على خامنئي، إنّ المعركة بدأت ويجب الرد بقوة على إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ودعا المرشد الإيرانى، إلى التعامل بقوة فى مواجهة إسرائيل ولن نساوم أبدا.

أفادت وكالة مهر الإيرانية بحدوث اشتباك بين الأمن وعناصر يشتبه بصلتهم بالاستخبارات الإسرائيلية في مدينة ري جنوبي طهران وذلك خلال تخطيط العملاء إلى ضرب إيران.

ذكرت وكالة مهر أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في المناطق المكتظة بالسكان في طهران وتم إفشال مخططهم.



كما قالت وكالة أنباء فارس باعتقال 5 أشخاص كانوا يسعون إلى تنفيذ أهداف الموساد في مدن خرم آباد وبروجرد ودورود.

ياتي ذلك فيما قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا بشأن عدم انطلاق تحذيرات مبكرة قبيل الغارات الإيرانية خلال الايام الماضية.

كما ياتي ذلك فيما قالت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي فرنسي ان باريس وبرلين ولندن تحض طهران على التفاوض بأسرع وقت بدون شروط مسبقة.







كما أعلنت تركيا، الإثنين، عن استعدادها لتولي دور الوساطة في المفاوضات النووية بهدف إنهاء النزاع بين إيران وإسرائيل، وذلك عقب الهجمات المتبادلة التي شهدتها المنطقة.