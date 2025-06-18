حسين الشحات يوجه رسالة للجماهير بعد الهجوم عليه: تذكروا العشرة

شارك حسين الشحات لاعب النادي الأهلي استورى جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وذلك قبل مواجهة الأهلي وبالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

وكتب الشحات : "إذا رأيت مهموماً فبشّره بفرج الله الواسع القريب، وإذا رأيت معسراً فبشّره بتيسير الله عاجلاً أم آجلاً، وإذا رأيت مريضاً فبشّره بلطف الله وعنايته، وهو سبحانه وتعالى الشافي المعافي، الذي يقول للشيء كن فيكون (وقولوا للناس حُسناً)، اجبروا الخواطر، وراعوا المشاعر، وانتقوا كلماتكم، وتلطّفوا بأفعالكم، وتذكروا العشرة، ولا تؤلموا أحداً، وعيشوا أتقياء أنقياء، فهذا منهج الأنبياء".



ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.