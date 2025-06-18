قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء.. القاهرة تسجل 33
محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية من الجيم
ترامب يلوح بالمواجهة.. هل تستهدف الضربة الأمريكية القادمة منشأة فوردو النووية في إيران؟ تقارير تتحدث عن السيناريوهات الأصعب في تاريخ المنطقة
وزيرة البيئة: نسعى للوصول بنسبة تدوير المخلفات إلى 60% بحلول 2027
بيتابع كأس العالم.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع عادل إمام
حار ورطب.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025
تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة
الصحة الإسرائيلية: 94 مصابا وصلوا إلى المستشفيات الليلة الماضية
تعليمات عاجلة لجميع المدارس الخاصة والدولية بشأن العام الدراسي الجديد
علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة
رسميا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء
جاسوس في جيبك.. كيف ساعد واتساب في إنهاء حياة قادة إيران؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إغلاق السفارة الأمريكية في القدس من الأربعاء إلى الجمعة

القدس
القدس
البهى عمرو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنّ السفارة الأمريكية في القدس ستكون مغلقة من الأربعاء إلى الجمعة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأصدرت حركة حماس بيانًا تعليقًا على الأنباء التي ترددت حول عزم الولايات المتحدة التدخل عسكريًا ضد إيران ودعما لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حركة حماس في بيانها إن التهديدات الأمريكية بالتدخل عسكريًا ضد إيران تدفع المنطقة إلى حافة الانفجار، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأدانت حماس، التهديدات الأمريكية معربة عن رفضها المطلق لاستمرار العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران، بما يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن والسلم في الإقليم والعالم.

وأوضحت حماس أن التصريحات الصهيونية التي تزعم أن لا مدن آمنة من إسرائيل في الشرق الأوسط، تعبّر عن عقلية استعمارية متغطرسة، وتكشف نوايا عدوانية تهدّد استقرار المنطقة وشعوبها.

وحذرت حماس من خطورة التورّط الأمريكي المباشر في أيّ عدوان عسكري على إيران، وحملت واشنطن والكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد ضد إيران وفي المنطقة.

وأكدت الوقوف إلى جانب إيران وشعبها، ودعمها حقّها المشروع في الدفاع عن نفسها وسيادتها الوطنية.

ودعت حركة حماس الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف موحّد ومسؤول في مواجهة العربدة الصهيونية، ورفض العدوان على إيران، والحيلولة دون استمراره، حمايةً لأمن المنطقة ومصالح شعوبها.

السفارة الأمريكية وزارة الخارجية القدس الخارجية وزارة الخارجية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات والمولات

عقوبات رادعة للمخالفين.. مواعيد غلق المحلات والمولات صيف 2025

زيزو

آخر 9 شهور في عقده .. مفاجأة غير محسوبة تخص زيزو

الفنان القدير الراحل نور الشريف

مصدومة.. أول تعليق من ابنة الراحل نور الشريف بعد انهيار منزله في السيدة زينب |خاص

صورة أرشيفية

رئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 18-6-2025

مشروع قانون الإيجار القديم

هتدفع كام .. اعرف القيمة الإيجارية في القانون القديم حسب كل منطقة

سعر الدولار

سعر أقل دولار اليوم 18-6-2025

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025

ترشيحاتنا

ميتسوبيشي

ارتفاع أسعار ميتسوبيشي بسبب رسوم ترامب الجمركية

شركة Nothing

هاتف رائد بسعر منافس.. إليك أهم مواصفات Nothing Phone (3) قبل انطلاقه

لوتس اليترا موديل 2025

لوتس اليترا الجديدة suv.. تجميع بين الأداء القوي والتكنولوجيا المتقدمة

بالصور

علاج احتقان الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية

ودع ألم الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية لعلاج احتقان الزور
ودع ألم الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية لعلاج احتقان الزور
ودع ألم الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية لعلاج احتقان الزور

وزيرة البيئة: نسعى للوصول بنسبة تدوير المخلفات إلى 60% بحلول 2027

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

طريقة عمل الريش الضاني في الفرن

طريقة عمل الريش الضاني في الفرن
طريقة عمل الريش الضاني في الفرن
طريقة عمل الريش الضاني في الفرن

بإطلالة مميزة.. درة تثير الجدل بظهورها الأخير عبر إنستجرام | شاهد

درة
درة
درة

فيديو

زيارة تركي آل الشيخ لعادل إمام

بيتابع كأس العالم.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع عادل إمام

فضل شاكر

بعد طرحها بأيام .. «الحب وبس» لـ فضل شاكر تتصدّر تريند اليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد