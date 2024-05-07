شقيق ضحية عصام صاصا يفجر مفاجأة مدوية عن الحادث

كشف جمال مفتاح شقيق ضحية عصام صاصا، تفاصيل جديدة عن واقعة دهس مؤدي المهرجانات عصام صاصا لشخص على الطريق الدائري، مشيرا إلى أن هناك معلومات غير صحيحة تداولها وسائل الإعلام عن الواقعة.



وأضاف شقيق ضحية عصام صاصا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن اخويا كان واقف منتظر اتوبيس العمل ولم يعبر الطريق الدائري، متابعا أن أثناء انتظاره الاتوبيس جاء شاب متهور بسيارة ومسح به الاسفلت، وأخي لا يوجد به أي شيء سليم.



وتابع جمال مفتاح شقيق ضحية عصام صاصا، أن سرعة السيارة التي صدمت اخي كبيرة، واخويا عنده اربع أطفال وكمان يعول اربع أطفال أيتام آخرون، مشددا على انه يثق في القضاء المصري العادل.





