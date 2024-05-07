قصور الثقافة تحتفي بالمسيرة الإبداعية للمخرج حمدي طلبة بالمنيا .. غدا

تحتفي الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالمسيرة الإبداعية للمخرج المسرحي الراحل حمدي طلبة، في لقاء ضمن برنامج عطر الأحباب، وذلك غدا الأربعاء في الثامنة مساءً بالمدرسة الثانوية الصناعية للبنين ببني مزار بمحافظة المنيا، في إطار احتفاء وزارة الثقافة بالتجارب الإبداعية لمبدعي مصر.

يتضمن اللقاء الذي يديره الدكتور شوقي السباعي، حديثا حول مشواره الفني ومسيرته الإبداعية، مع سرد بعض جوانب سيرته الذاتية، ويشارك في اللقاء الكاتب الصحفي يسري حسان، الباحث جلال عابدين، الأديب نعيم الأسيوطي، والمخرجين المسرحيين إسلام فرغلي وعادل حسان.

المخرج حمدي طلبة من مواليد عام 1955 بقرية بني مزار بمحافظة المنيا، ويعد من أبرز مخرجي مسرح الثقافة الجماهيرية الذين قدموا أعمالا من التراث الشعبي، وتأثر به الكثير من المسرحيين بالقاهرة والمحافظات.

فرقة البهنسا وبني مزار

ولطلبة مشوار مسرحي كبير، حيث أسس فرقتي "البهنسا" و"بني مزار" المسرحية عام 1985، وأول نادي مسرح في الثقافة الجماهيرية ببني مزار عام 1986، كما أسس مركز بني مزار للظواهر المسرحية مع جلال عابدين عام 2009.

وقدّم مجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية من أبرزها "الوزير شال الثلاجة، العفريت في كفر سالم، الكاتب والشحات، مجلس العدل، المهرج، مملكة الحيرة، حدوتة مزارية، سعد اليتيم، حلم يوسف، وأطياف البهنسة"، بالإضافة إلى مشاركته في عدد كبير من المهرجانات المسرحية المحلية والدولية، ةرحل عن عالمنا في سبتمبر من العام الماضي.

برنامج "عطر الأحباب" أطلقته الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، بهدف إحياء ذكرى الراحلين من خلال تناول سيرهم الذاتية وإبداعهم الأدبي وتنفذه الإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الكاتب عبده الزراع، ويقام اللقاء بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق.