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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

ثقافة الإسماعيلية تحتفل بأعياد الربيع على أنغام السمسمية

صدى البلد

شهدت حديقة الشيخ زايد بالإسماعيلية، الأحد، احتفالية فنية ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بأعياد الربيع وشم النسيم، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

تضمنت الاحتفالية عرضا فنيا لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، قدمت خلاله باقة من الفقرات الاستعراضية، منها "الصيادين، جاني الجميل، بتغني لمين، نوح الحمام، الضمة"، بالاضافة لباقة متنوعة من التراث المميز للإسماعيلية غناء الفنان ماهر كمال، تصميم الاستعراضات الفنان عمرو عجمي، وذلك وسط تفاعل كبير من رواد الحديقة.

أعقب ذلك عرضا فنيا لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال والتي قدمت مجموعة من الرقصات على أنغام السمسمية منها "سارة الليل، عدى النهار علينا"، تدريب مصطفي محمود.

أقيمت الفعاليات بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وبحضور شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، واختتمت بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقيادة الفنان أحمد يحيي مولر، التي قدمت مجموعة من الأغنيات التراثية، "مركب حبيبي، غصين الحبيب، دار الشدوف، بلدي يا إسماعيلية، وراك وراك، أنا الإسماعيلي، إسماعيلية ياللي هواك، يادنيا سمعاني، اه يلالالي، مصر العظيمة بشعبها".

وتحفل أجندة فعاليات هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع بمجموعة ثرية ومكثفة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بعيد القيامة وشم النسيم واستمرار احتفالات عيد العمال وعروض الموسم المسرحي وأفلام السينما وملتقيات مشروع أهل مصر وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.

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