أيقونة الشعر الحداثي بالجزيرة العربية|بعد رحيله.. محطات في حياة الأمير بدر بن عبدالمحسن

غيَّب الموت اليوم الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، عن عمر ناهز الخامسة والسبعين عامًا، بعد صراع مع المرض.

كان الأمير بدر بن عبدالمحسن شخصية مرموقة في المملكة العربية السعودية، إذ اشتهر بشعره الفريد الذي لامس قلوب الملايين، ونال مكانة مرموقة بين رواد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية.

إلى جانب إبداعه الشعري، تولى الأمير بدر بن عبدالمحسن العديد من المناصب الهامة، فقد شغل منصب رئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون عام 1973، وعين رئيسًا لتنظيم الشعر في السعودية. كما كان له دور بارز في دعم الحركة الثقافية والفنية في المملكة.

نشأة الأمير بدر بن عبدالمحسن

في أعماق مدينة الرياض، انبعتث أنغام شعر الأمير بدر بن عبدالمحسن وتراقصت كلمات الرائد الشاعري الملقب بـ"مهندس الكلمة"، فقد نشأ في رحم بيت علم وأدب استقى فيه الحكمة والإلهام.

منذ الصغر، تربى الأمير بدر في جو يحمل في طياته العلم والأدب، حيث تمتع والده بشغف لا يضاهى تجاه المعرفة والأدب. ومن حوله كانت تجتمع العقول المبدعة والقلوب، فكان لهذا البيت العريق أثر عميق على حب الأمير بدر للأدب والشعر، فكان يتغذى من مكتبة والده الشاسعة ويجلس بين مجلسه المليء بالعلماء والأدباء وكبار المفكرين.

عوالم المعرفة

وسار الأمير بدر في طريق العلم والثقافة، حيث درس مراحله الابتدائية في السعودية ومصر، ثم التحق بمدرسة الملكة فكتوريا في الإسكندرية ليواصل تعليمه المتوسط. ولم يتوقف قطار تعليمه عند هذا الحد، بل سافر إلى بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية ليستكشف عالم المعرفة والإبداع بأبعاده المتعددة.

تألق الأمير بدر في سماء الشعر وألهم قلوب القراء بكلماته العذبة وأبياته الرائعة. كان له الشرف أن يشارك في جمع قصائده أصدقاء القلم الكبار في المملكة، مثل: محمد العبد الله الفيصل وخالد الفيصل وخالد بن يزيد ومحمد بن أحمد السديري وعبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، وغيرهم الكثير. فقد كانت قصائده تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي للمملكة العربية السعودية والعالم العربي.

أبدع الأمير بدر أيضًا في العالم الفني، حيث تعاون مع عدد كبير من الملحنين المبدعين، مثل: سراج عمر محمد، شفيق سامي إحسان، وعبد الرب إدريس. ولم يكتفِ بذلك، بل قدم قصائده لالعديد من الفرق الموسيقية المعروفة، وشارك في العديد من الحفلات والمهرجانات الثقافية.

بالإضافة إلى موهبته الشعرية والفنية، تميز الأمير بدر بروحه الإنسانية العطوفة وحسه الاجتماعي القوي. عمل جاهدًا على دعم المبدعين والشباب الطموح في مجالات الثقافة والفن، ويسعى لتعزيز الحوار الثقافي وتطوير الثقافة في المملكة العربية السعودية.

يعتبر الأمير بدر رمزًا للأدب والشعر في المملكة العربية السعودية، وقد حاز على العديد من الجوائز والتكريمات تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في المجال الأدبي والثقافي. تتوجه الأنظار نحوه في كل مرة يتحدث فيها أو ينشر قصيدة جديدة، فهو يحمل رسالة تهدف إلى إلهام الأجيال القادمة وتعزيز قيم الإبداع والجمال في المجتمع.

أشهر أعماله

للأمير بدر بن عبدالمحسن العديد من القصائد الغنائية من قبل كل من المطربين طلال ومحمد عبده وعبادي الجوهر وعبدالمجيد عبدالله وخالد عبدالرحمن وعبدالله الرويشد وكاظم الساهر وصابر الرباعي وراشد الماجد وأبرزهم:

ما أطولك ليل- (طلال مداح)، الهوى لو تمنى (طلال مداح) عطني المحبة (طلال مداح)، زمان الصمت (طلال مداح) الاختيار (طلال مداح)، سوالف ليل (طلال مداح) نجمة ونهر (طلال مداح).

وتعاون الأمير بدر بن عبدالمحسن مع المطرب محمد عبده في عدد من الأغاني أبرزها أغنية «وصوتك يناديني» لـ(محمد عبده)، أبعتذر (محمد عبده)، الرسايل (محمد عبده) ردي سلامي (محمد عبده) جمرة غضى (محمد عبده)، كل ما أقفيت (محمد عبده)، لا تجرحيني (محمد عبده).

كما قدم بمشاركة عبادي الجوهر «كأنك حبيبي» و«على الميهاف» (عبادي الجوهر)، لليل أحبك (عبادي الجوهر)، على النوى (عبادي الجوهر) تخيل (عبدالمجيد عبدالله)، موت وميلاد (عبدالمجيد عبدالله)، طفلة وطفل (عبدالمجيد عبدالله)، يطري عليه الوله (عبدالكريم عبدالقادر).

وكتب للمطربة الكويتية نوال عددا من الأغاني أبرزها «لا تيجي الليلة» و«أنت ولا الموت» (نوال الكويتية)، وحدك لي (عبدالله الرويشد) نسيت الزمن (عبدالله الرويشد) صدقيني (عبدالله الرويشد) عقد وسوار (خالد عبدالرحمن).

وشارك المطربين راشد الماجد وصابر الرباعي ونجاة الصغيرة من خلال عدد من الأغاني أبرزها المسافر لـ(راشد الماجد)، الحل الصعب (راشد الماجد) ناي (كاظم الساهر)، صور (كاظم الساهر)، الجريدة (كاظم الساهر)، لا أنت حارس للنجوم (صابر الرباعي) موال الشوق (نجاة الصغيرة)، أعلق الدنيا (أصالة)، أوقات (أصالة) وش كنت أقول (أصالة)، جفن الليل (ماجد المهندس).

ونعى رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، الأمير بدر بن عبدالمحسن، قائلًا: «رحم الله الأمير الشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن وغفر له وأسكنه فسيح جناته».

وأضاف تركي آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بمنصة «إكس»: «عزائي لأسرته الكريمة وأبنائه ولآل سعود الكرام والشعب السعودي، خبر حزين وأحس أني فقدت أبا لي ولكن لا أقول إلا الحمد لله على كل حال».

قصائد الأمير بدر بن عبد المحسن

قصيدة جرحى بخير

ومرت سنه .. على فراقك

على صوتك .. واشواقك

غريب كيف االزمن يرحل

واحلام العمر .. تذبل ..

سنه مرت .. وانا أول ..

حبيبٍ يوقد الشمعه

لجرحه في يوم ميلاده

هلا .. بالحب .. واعياده

وكل عامٍ .. وجرحي بخير

مشيت دروبنا .. خطاوي قلوبنا

ومريت الوعد .. وعدنا العام

ماكان الوعد .. ولا الأيام .. هي الايام

وما ادري ليه هالشارع .. نسوه الناس

ومتى هالمقعد الخالي .. يجوه الناس

حبيبي .. ليه فـ غيابك .. يغيبوا الناس

حبيبي .. ايه والله حبيبي .. ايه والله

نساني العمر.. لو انساه

نساني الفرح .. لو انساه

احبه .. ما ظهر نجم .. ونبت عشب .. وسرى براق

أحبه .. لا زمن يشقي جروحي .. لا جفا .. وفراق

أنا هذا الهوى كله .. وقلبي آخر العشاق ..

قصيدة الروح الجريحة

يا عذولي .. وش تفيد به النصيحه

لا تعذل القلب .. وجروحه طريّه

من يداوي علة الروح الجريحه

ومن يسلي دمعة العين الشقيه

ان شكيت من الهوى .. قالوا فضيحه

وان سكت استنقضوا جرحي عليه

وان نويت البعد .. ضاقت بي الفسيحه

وان بغيت القرب .. خان القرب فيه

من عذلني في الهوى الله يبيحه

ومن عذرني .. ما حصل مني خطيه

قصيدة الطير

واطيري اللي زودوا فيه الأثمان

اشعل ظهر والصدر يجهر شعاعه

لو له شبيه في الملى هو غزالان

راجي عل زينه يزود بشجاعه

خذته ولاني يا هل الطير ندمان

من عادتي ما نيب اسوم البضاعه

الى ركز في مجلسي طير حوران

وتجمعوا عندي كثير الجماعه

وشلته على كفي كثير الغثا هان

عندي غدى للهم مثل المناعه

لا صرت فيما تطلب النفس بلشان

اترك طمان القاع وارقا برفاعه

وباكر تصاريفه على عالي الشان

من يضمن الدنيا ولو ربع ساعة