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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

التعبير الحركي ومسرح عرائس للأطفال ضمن أنشطة ثقافة طنطا

صدى البلد

شهد قصر ثقافة الطفل بطنطا، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المقدمة للأطفال، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ في إطار برامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "التعبير الحركي ولغة الجسد"، تحدثت خلالها د. هناء خليفة، مدرب التنمية البشرية عن مفهوم لغة الجسد، موضحة أهميتها في التعبير عن شخصية الطفل واحتياجاته ومشاعره.

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لغة الجسد 

 

وأضافت أن لغة الجسد الصحيحة دليل على ما يتمتع به الطفل من صحة نفسية سليمة، كالوقوف باعتدال، والتواصل بصريا مع الآخرين بشكل جيد، هذا إلى جانب التحدث بشكل طبيعي دون تلعثم أو خوف.

واختتمت حديثها مؤكدة ضرورة حرص الوالدين على فهم لغة الجسد الخاصة بأطفالهم، من أجل التعرف على مشكلاتهم واحتياجاتهم النفسية واكتشاف ما لديهم من مواهب.

أعقب ذلك فقرات فنية متنوعة منها رقصة التنورة وعرض مسرح عرائس، واختتمت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم  غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية، مع فقرة اكتشاف مواهب في مجالي الإنشاد الديني والغناء، تلاها توزيع شهادات تقدير على الأطفال المتميزين.

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