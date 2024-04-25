الاحتفاء بالشاعر عمارة إبراهيم بنادي أدب أسيوط

نظم نادي أدب قصر ثقافة أسيوط، لقاء ثقافيا احتفاء بالشاعر عمارة إبراهيم، ضمن فعاليات البرنامج الأدبي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

بدأ اللقاء بكلمة ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، تناول خلالها المشوار الأدبي للشاعر ابن الصعيد وارتباطه الوثيق بمكان نشأته رغم إقامته بالقاهرة.

كما أوضح دور قصور الثقافة في الاحتفاء بالرموز الأدبية التي أثرت العمل الثقافي بأدبها الحقيقي، إيمانا منها بدور وقيمة الأدب والأدباء في المجتمع.

وشهد اللقاء حديثا عن دور الشاعر المحتفى به في دعم جيل كبير من المبدعين، من خلال دراسة نقدية وتحليلية قدمها الشاعر عبد الحافظ بخيت رئيس نادي الأدب المركزي بسوهاج، بعنوان "ومضات نقدية تضيء الطريق في أدب عمارة إبراهيم"، ناقش خلالها البنية الأدبية في إبداعاته الشعرية، بجانب مناقشة بعض قصائده الشعرية التي وصف خلالها معاناة الغربة.

تجربة شعرية

من ناحيته، قدّم الناقد الدكتور محمود فرغلي دراسة نقدية بعنوان "آليات الحداثة في شعر عمارة إبراهيم" تناول فيها بعض القصائد التي وصف خلالها الصراع الدائم بين المدينة والريف، موضحا مواطن الجمال في الأبيات.

وفي كلمته تحدث الشاعر عمارة إبراهيم عن تجربته الشعرية ومشاركته في الكثير من المؤتمرات الثقافية داخل مصر وخارجها، وكذلك أهم أعماله التي ترجمت إلى عدة لغات ومنها "نافذة على غناء الريح، مرايا عطش، طلوع العصافير، المنازلة، عابر ينتظر، ثرثرة لن تفضي إلى موت، والصعود إلى الرحلة القادمة"، وتوجه في ختام حديثه بالشكر لهيئة قصور الثقافة، والقائمين على تنظيم اللقاء، مقدما بعض قصائده الشعرية التي نالت إعجاب الحضور.



واختتمت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسيوط، بتكريم الشاعر عمارة إبراهيم بمنحه درع التميز الأدبي وشهادة تقدير وفاء لمسيرته وعطائه الأدبي، وذلك بحضور د. أسماء عبد الرحمن أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة أسيوط، الشاعر مدثر الخياط رئيس نادي الأدب المركزي، الشاعر والمترجم محمد شافع مدير إدارة الخدمات الثقافية بالفرع، والأديب رأفت عزمي رئيس نادي الأدب، ونخبة من الأدباء والمثقفين.