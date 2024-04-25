عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بملتقى القاهرة الأدبي.. من يكتب الآخر المدينة أو الحرب؟

صدى البلد

استمرارًا لأمسيات ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري، وكما أكد دائمًا الناشر محمد البعلي المدير التنفيذي للملتقى، بأنه فرصة تهدف لتلاقي المثقفين المصريين مع غيرهم من مختلف دول العالم، وأنها دورة استثنائية بعد توقف لسنوات تؤكد على أهمية الإبداع فنًا وأدبًا في مواجهة تداعيات الحروب في المنطقة.

 

فضاء غزة الممتد

 

أقيمت الأربعاء أمسية بعنوان "المدينة والحرب" بحضور الكاتب إياكي كابي من جورجيا صاحب رواية "سفر الخروج" والمترجمة للعربية بقلم المترجم ميسرة صلاح الدين عن دار صفصافة للنشر، وهي رواية تأخذنا في رحلة طويلة في حرب لا ترحم بعيون طفل بصحبة جده وجدته وسط أهوال لا يستطيع إدراكها. 

وبحضور الكاتب محمود جودة من فلسطين وهو صاحب رواية "حديقة السيقان" والصادرة في حيفا عام 2020، والتي تُعبر عن وجع غزة في زاوية من زوايا فضاء غزة الممتد من رفح حتى بيت حانون، وبحضور مصري متمثل في الروائي والقاص أحمد عبد المنعم رمضان والذي صدر له مؤخرًا المجموعة القصصية "قطط تعوي وكلاب تموء" عن دار الشروق.

 

وأدار الأمسية الكاتب والناقد الكويتي فهد الهندال، والذي تحدث عن أهمية الأدب الذي يجسد الحروب، في كثير من مدن العالم كبغداد والقاهرة ودمشق والقدس وعن أهمية الأدب أيضًا للتعبير عن المشاعر الإنسانية، فقد كتب الأدباء عن الشجن والحزن، وكل ما ينتج عن الحروب من مآسي. 

ومن بين الكتاب الذين تأثروا بالحروب وجسدوا في رواياتهم هذه المآسي كشكسبير وهوجو، وحتى في عالمنا المعاصر هناك الكثير من الكُتاب الذين شرحوا ماذا تفعل الحرب في جسد المدينة، ونحن نعيش الآن ما يحدث في مدينة غزة وما تجابهه من حرب ممنهجة ومآسي وتدمير، في ظل صمت عالمي تام. 

 

تخيلات 

 

وقد أفاد الكاتب محمود جودة تعليقًا على سؤال أيهما يكتب الآخر، المدينة أم الحرب؟ أن الكاتب دائماً أو غالباً يكتب عن أشياء متخيلة، لكن كوننا من أهل غزة فالأمر مختلف، فنحن الآن ننعي المدينة كلها، بعد فقدنا لغزة، ففي الواقع بكل أراضي فلسطين نسمي أبنائنا بمدننا المسلوبة، وغزة التي بنيت أمام عيوننا وفجأة تُدمر أمام أعين سكانها. وأنه ككاتب كان يجد الصعوبة في إبداعه نظرًا لكون غزة مدينة بلا تضاريس طبيعية كثيرة، فهو رأى جبل أو سفينة كبيرة لأول مرة بحياته في مدينة إسطنبول في عمر السابع والعشرون من عمره، وهنا تكمن صعوبة الكتابة عن المدينة بشكل واضح وحيادية وسط أجواء الحروب، وهنا أيضًا يكون الإبداع شيئًا مختلفًا. 

في ملتقى القاهرة الأدبي.. كيف تتحول المدن لحكايات ؟

لمشاركته في تظاهرة داعمة لـ غزة .. أمريكا تعتقل الروائي سنان أنطوان

لماذا يطالب خبراء السياحة والآثار بالربط بين مناهج الإرشاد وسوق العمل؟

بوغوص نوبار باشا ودوره في تعزيز العلاقات الأرمنية المصرية ندوة بقصر البارون

الهيئة العامة لقصور الثقافة تطلق العدد الجديد لجريدة مسرحنا

تنمية المواهب الإبداعية للأطفال.. العدد الجديد لمجلة قطر الندى

تنورة وفلكلور صعيدي في احتفالات عيد الفطر بأسيوط

إعلان شروط جائزة إدوار الخراط للإبداع الأدبي في دورتها الأولى |تفاصيل

سعر التذكرة 40 جنيها.. سينما الشعب تواصل نجاحها الجماهيري الكبير|تفاصيل

فرحة العيد تصل الخيالة ضمن المشروع الثقافي بالإسكان البديل

جغرافية المدن 

 

أما الكاتب الجورجي كابي ففي رأيه أن الحرب لا تؤثر فقط في جغرافية المدن، بل تؤثر في البشر أيضًا الذين يمثلون هذه الجغرافيا. وإنه لا يعتبر نفسه كاتب عن الحرب فقط، بل هو ابن الحرب نفسها، وبرغم أن مواطني جورجيا معظم الوقت يعيشون مآسي الحرب فهم يعبرون عن هذه الصعوبات، عن طريق الكتابة عن الحرب وتبعاتها، وأن الإنسان الذي مر بمرارة الحرب هو الذي يقدر نعمة السلام، وهو الشخص الأكثر جدية في التعبير والإبداع عن ذلك. 

وتحدث القاص والروائي أحمد عبد المنعم رمضان  عن التغيرات التي حدثت في القاهرة في آخر ١٥ عام، التي جعلته حريص على توثيق ذلك، والكاتب كما يحب الكتابة عن أحداث عايشها، فهو يحاول تخيل ما يكتبه وليس بالضرورة أن يكون مر بالتجربة، كتجربة الاعتقال أو السجن أو الحرب، لكن بالتأكيد التعبير عن مأساة الحرب بالأخص تستوجب في كثير من الأحيان معايشة هذا الأمر بكل ما فيه، لوصف هذه المشاعر، وهو تحدي كبير للكاتب المُبدع. 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

بمليارات الدولارات ويخدم ملايين العرب| مشروع ضخم بين مصر والسعودية.. والمملكة توافق رسميا

الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات

بعد نفي التعاون السعودي عرض إمام عاشور.. شبانة يفجر مفاجأة صادمة

موضوعات متعلقة

في ملتقى القاهرة الأدبي.. كيف تتحول المدن لحكايات ؟

لمشاركته في تظاهرة داعمة لـ غزة .. أمريكا تعتقل الروائي سنان أنطوان

لماذا يطالب خبراء السياحة والآثار بالربط بين مناهج الإرشاد وسوق العمل؟

بوغوص نوبار باشا ودوره في تعزيز العلاقات الأرمنية المصرية ندوة بقصر البارون

الهيئة العامة لقصور الثقافة تطلق العدد الجديد لجريدة مسرحنا

تنمية المواهب الإبداعية للأطفال.. العدد الجديد لمجلة قطر الندى

تنورة وفلكلور صعيدي في احتفالات عيد الفطر بأسيوط

إعلان شروط جائزة إدوار الخراط للإبداع الأدبي في دورتها الأولى |تفاصيل

ترشيحاتنا

أسامة إمام رئيسا للجنة قطاع معاهد وشعب علوم الحاسب ونظم المعلومات

الأمم المتحدة تشدد على ضرورة مواصلة تلبية احتياجات سكان غزة بـ"شكل آمن"

أدعية نهاية العام الدراسي.. كلمات للطالب والمعلم في آخر السنة الدراسية

سيارة تتراجع 210 آلاف جنيه مرة واحدة.. تعرف عليها

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الخارجية المصرية: محاولة تفجير الوضع داخل غزة ستؤدي إلى مزيد من التوتر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تشيز كيك الفواكه| بمذاق لا يقاوم

تركت أبناءها الخمسة|وفاة عروس في ليلة زفافها وسط ذهول الحاضرين.. ما السبب؟

رشاقة ملفتة| نجوى كرم أثارت الجدل بهذه الإطلالة

إمكانياته هتبهرك.. اشتر هاتف فيفو Z9 Turbo بسعر «على قد الإيد»

فيديو

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ