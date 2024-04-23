لمشاركته في تظاهرة داعمة لـ غزة .. أمريكا تعتقل الروائي سنان أنطوان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديو يظهر اعتقال الروائي العراقي سنان أنطوان من داخل حرم جامعة نيويورك وذلك لمشاركته في تظاهر تدعم غزة ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

شارك سنان أنطوان في تظاهرة نظمتها مجموعات مناصر للقضية الفلسطينية أمام مبنى جامعة نيويورك.



اعتقال سنان أنطوان

وتدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين، واعتقلت أنطوان مع عدد آخر من الناشطين.



لم يتم حتى الآن لم يتم الإعلان رسميًا عن سبب اعتقال سنان أنطوان، لكن يرجح أن يكون ذلك بسبب دوره في المشاركة في التظاهرة.



وأثارت عملية اعتقال سنان أنطوان موجة من الاستنكار من قبل المثقفين والناشطين العرب، الذين اعتبروها اعتداءً على حرية التعبير.