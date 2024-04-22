لماذا يطالب خبراء السياحة والآثار بالربط بين مناهج الإرشاد وسوق العمل؟

شارك خبراء السياحة والآثار فى لقاء الأطراف المجتمعية وجهات التوظيف اليوم بكلية الآداب جامعة عين شمس خلال زيارة فريق الجودة والاعتماد البرامجى لاعتماد برنامج الإرشاد السياحى شعبة اللغة الفرنسية.



حضر اللقاء نقيب المرشدين السياحيين سمير عبد الوهاب، والدكتور عبد الرحيم ريحان المستشار الإعلامى لاتحاد المرشدين السياحيين العرب ومدير المكتب الإعلامى لمجلس الآثاريين العرب، والدكتور طارق الألايلى عضو المكتب الإعلامى لوزير السياحة والآثار، والآثارى مجدى شاكر كبير الآثاريين بوزارة السياحة والآثار السابق، والدكتورة مروة إسماعيل الآثارية بوزارة السياحة والآثار، والعديد من المرشدين السياحيين ومديرى الشركات السياحية.



وخلال التجمع أثار نقيب المرشدين السياحيين سمير عبد الوهاب عدة نقاط هامة مثل حاجة السوق إلى مرشدين من كل اللغات، ولا يوجد مشكلة فى المرشدين لغات إنجليزية وفرنسية ولكن يشترط الكفاءة واللباقة فى اللغة والثقافة وأبدى استعداد النقابة للتعاون مع الجامعة للوصول إلى ذلك.



وأوضح أنه من المتابعين لبرنامج الدراسة بقسم الإرشاد السياحى لغة فرنسية بآداب عين شمس ويشارك فى الاستبيانات بصفة مستمرة وقد امتدح البرنامج وأبدى استعداده للتعاون فى هذا الإطار



ونوه الدكتور عبد الرحيم ريحان إلى ضرورة التفكير فى منهجية جديدة تتحدد على أساسها مناهج التدريس بالكلية وأقسام الإرشاد السياحى عامة بناءً على الملتقيات والسيمينارات بين أعضاء هيئة التدريس وخبراء السياحة والآثار ومديرى الشركات ورجال الإعلام لربط الدراسة بسوق العمل الفعلى وتخريج كوادر مؤهلة علميًا ولغويًا وعلى مستوى عال من الثقافة باعتبار المرشد سفيرًا لمصر وواجهتها الحضارية لدى كافة الشعوب.



كما طالب بأن تستوعب المناهج الجديدة كل خطط الدولة فى قطاع السياحة من إحياء المسارات الروحية بمشاريع ضخمة وهى مشروع التجلى الأعظم ومسار العائلة المقدسة ومسار آل البيت، وتعظيم الدولة لمقومات سياحية جديدة مثل السياحة البيئية والعلاجية والاستشفائية والذى يجب أن يكون طالب الإرشاد ملمًا بها بقدر كاف، وعمل دورات تدريبية من الممكن أن يقوم بها اتحاد المرشدين السياحيين العرب للطلبة والخريجين لتصحيح معلومات مغلوطة خاصة عن آثار سيناء والناتجة عن الأبحاث العلمية أثناء احتلالها ومحاولة طمس الهوية المصرية والتى نقلت عنها الكتيبات السياحية باللغات المختلفة وقد تم تصحيحها ونشرها فى أبحاث علمية جديدة ومؤلفات.



وأردف الدكتور طارق الألايلى عضو المكتب الإعلامى لوزير السياحة والآثار بأن هناك دورات تثقيفية لخريجى الإرشاد السياحى تنظمها الإدارة العامة للمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار كشرط للحصول على ترخيص الإرشاد السياحى.

أشكال مبتكرة



وأوضحت الدكتورة مروة إسماعيل أن هناك تعاون مستمر بين طلبة الإرشاد السياحى ووزارة السياحة والآثار بتنظيم رحلات مستمرة لهم والشرح من كبار الآثاريين.



كما أشادت ببرنامج التدريس بقسم الإرشاد السياحى لغة فرنسية بآداب عين شمس بالحرص على استحداث برامج جديدة للتدريس مطابقة للمحتوى الدولى وتطوير المناهج بشكل مبتكر بوضع مقررات مرنة وحديثة قابلة للتعديل والتطوير المستمر.



وأشار مديرى الشركات السياحية من الحضور الكرام إلى أنهم يقومون بتدريب طلبة الإرشاد والخريجين لديهم بخروجهم مع المجموعات مع مرشد سياحى ليتدربوا على طريقة الشرح والتعامل.



وأوضحت إحدى المرشدات لغة فرنسية بأن مرشدى اللغة الفرنسية مطلوبين ولكن يشترط مهارات خاصة فى طريقة الشرح وإتقان اللغة خاصة بعد الزيادة السياحية التى وصلت إلى أعداد تقارب ما قبل أحداث يناير 2011 رغم تأثر المهنة فى فترات الركود ناتج الأحداث ثم فيروس كورونا، وبعد تعافى السياحة فإن سوق العمل يستوعب كل اللغات.