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رئيس التحرير
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فن وثقافة

رمم مسجد الرسول| لماذا يطالب الآثاريون العرب بمنح صالح لمعي جائزة النيل؟

تكريم صالح لمعي
تكريم صالح لمعي

أعلن الدكتور محمد الكحلاوى رئيس المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب عن ترشيح المعمارى الدولى الدكتور صالح لمعى لجائزة النيل وهو العالم الذائع الصيت محليًا وإقليميًا حيث أصدرت المملكة العربية السعودية ثلاثة مجلدات عنه ودوليًا فإن بصماته واعماله ملموسة بين الأروقة اليونسكو، بصماته على المواقع المقدسة فههو من قام بترميم المسجد النبوى وآثار الوادى المقدس بسيناء الجامع والكنيسة علاوة على معظم الآثار الإسلامية بمصر وبلدان الوطن العرب، فهو قيمة وقامة بلغ 89 عامًا أفناها وما زال فى العطاء الدائم لم يتوقف لحظة طيلة حياته.

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تفاصيل ترشيح لمعي لجائزة النيل


وأكد الدكتور الكحلاوى أن تكريم الدولة له ممثلًا فى جائزة النيل وهي أعلى الجوائز قيمة وتمنح لشخصية بارزة في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية هو اعتراف من بلده بعطاؤه ومدرسته المعمارية التى تعلم ومازال يتعلم فيها الأجيال فهو وسام على صدر مصر وتاج مكلل بالزهور تفتخر به كعالم خلوق لا يعرف إلا العطاء الدائم
جاء ذلك ضمن فعاليات السيمينار الذى عقد احتفاءًا بالعالم الجليل الدكتور صالح لمعى أمس 27 إبريل الجارى بمقر مجلس الآثاريين العرب فى حضور جمع كبير من تلاميذه ومحبيه وعلماء الآثار وأساتذة الهندسة.

 

تكريمات دولية


وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للمجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب  بأن العالم العالمى الدكتور صالح لمعى حصل على العديد من الجوائز الدولية منها على سبيل المثال لا الحصر الجائزة التقديرية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مجال تاريخ العمارة عند العرب والمسلمين 1981م، الجائزة الأولى في مجال العمارة الإسلامية من منظمة العواصم والمدن الإسلامية 1989، جائزة الأغاخان للعمارة 1989 مشروع ترميم الجامع العمري الكبير صيدا- لبنان.، جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مجال التراث العلمي العربي والإسلامي 1992، جائزة منظمة المدن العربية (جائزة المهندس المعماري العربي) 1992، جائزة أمين مدني في تاريخ الجزيرة العربية عام 1994، جائزة توثيق المساجد الأثرية  جامعة الملك سعود الرياض عام 1999، جائزة الأغاخان لمدينة القدس (مؤسسة التعاون) – استشـاري مشروع توثيق وترميم مجمع دار الأيتام 2004م.
 

كما حصل على درع الإتحاد العام  للآثاريين العرب رائد علم الترميم  2005، جائزة الإتحاد الأوروبي بالاشتراك مع مؤسسة دايرة الإبداع المصري  مكتبة الإسكندرية 2010،  جائزة حسن فتحي للعمارة (المجلس الأعلى للثقافة ومكتبة الأسكندرية) ، ميدالية ذهبية لأعماله في مجال ترميم التراث المعماري– مشروع وكالة بازرعة -2010، ميدالية تقديرية تقديرًا لأعماله في مجال الحفاظ على التراث العيد الخامس للأثريين المجلس الأعلي للآثار 2011م،  درع مؤسسة الحريري للتنمية المستدامة عالم التراث الإنساني  لبنان 2014. الجائزة التقديرية لرابطة الجامعات الإسلامية2015 ، جائزة جازولا العالمية من المجلس الدولي للأثار والمواقع  ICOMOS 2017،  جائزة الإتحاد الدولي للمعماريين- القارة الافريقية في مجال الحفاظ على التراث عن أعمال ترميم الجامع الأزهر  2018، درع تقديري من مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة  لدعمه مشروعات المركز 2019 ، درع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وزارة الثقافة  لعطاءه المتميز في الحفاظ على التراث العربي 2020،  جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني جائزة الإنجاز مدى الحياة 2022.


ونوه الدكتور عبد الرحيم ريحان إلى أن الدكتور صالح لمعى علامة مضيئة فى تاريخ مصر والشرق الأوسط والعالم ولو هناك نوبل فى الهندسة المعمارية لكان أول المستحقين لها ولكنه حصل على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية الكبرى تقديرًا لدوره الرائد فى مجال العمارة الإسلامية وإنجازاتها المستمرة وبصماته المعمارية فى مصر والعديد من الدول العربية.
 

صالح لمعي جائزة النيل

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