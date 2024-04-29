قصور الثقافة بدمياط تواصل الاحتفال بذكرى تحرير سيناء

استمرارا لاحتفالات الذكرى 42 لتحرير سيناء، نظم فرع ثقافة دمياط مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية لرواد مواقعه التابعة ضمن برنامج الهيئة العامة القصور الثقافة.

وشهد مركز شباب الملح احتفالية استهلت فعالياتها بلقاء تحدث خلاله محمد عبد المنعم - وكيل وزارة الثقافة الأسبق، عن تحرير سيناء، ودور الجيش المصري في تحقيق النصر، مشيرا إلى ضرورة تعريف الأجيال القادمة بتلك المناسبة الوطنية الغالية لكي يكونوا على دراية تامة بتاريخ البلاد.

وفي كلمتها أشادت سها ياسين -مدرس بجامعة عين شمس، ببراعة الجندي المصري على مر العصور، مقدمة بعض النماذج من بطولات الجيش، إلى أن عادت أرض سيناء الحبيبة.

تخلل الاحتفالية تقديم باقة متميزة من الأغاني الوطنية لفريق المواهب والغناء بقيادة المايسترو خالد زاهر منها "مصر اليوم في عيد، صورة، ويا حبايب مصر" وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور.

واختتمت الفعاليات بفقرة إلقاء قصائد وطنية بمشاركة الشعراء متولي بصل، محمد الباني ومحمد البلحي، بحضور أحمد شولح مدير قصر ثقافة دمياط ولفيف من المثقفين.

أعمال فنية متنوعة

من ناحية أخرى وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج من خلال فرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، نظم قصر ثقافة دمياط الجديدة معرضا فنيا بعنوان" نسجيات يدوية"، بالتعاون مع جامعة دمياط.

اشتمل المعرض على مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية لطلاب كلية الفنون التطبيقية وافتتحه د. محمد عماشة نائب رئيس جامعة دمياط لشئون التعليم والطلاب، رافقته كل من د. غادة الصياد عميد الكلية ورئيس قسم الغزل والنسيج والتريكو، د. فيروز الجمل.

وضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، أقامت مكتبة ميت أبو غالب محاضرة بعنوان "عادات المصريين في شم النسيم" بالمدرسة الإعدادية للبنات، تحدثت خلالها د. صفاء شكل أستاذ الفلسفة، عن أصل التسمية موضحة أبرز مظاهر الاحتفال قديما وحديثا.

أعقب ذلك ورشة تصميم لوحات عن مخاطر الإدمان، وأخرى لعمل أشكال فنية بخامات معاد تدويرها، بجانب ورش مماثلة نظمها كل من قصر ثقافة الطفل وقصر ثقافة كفر سعد بجميعة الابن الخاص ومدرسة تامياتس للغات.