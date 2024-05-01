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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكراه.. 7 معلومات عن شاعر الرومانسية نزار قباني| رقم 2 ستدهشك

نزار قباني
نزار قباني

حلّت أمس ذكرى رحيل الشاعر السوري نزار قباني، والذي يعتبر واحدًا من أبرز شعراء الحب والوطنية في العالم العربي. ولد في دمشق عام 1923، وتركت تجارب والده الدبلوماسية أثرًا عميقًا في شعره. قصائده تعكس عواطفه العميقة وتعبّر عن حبه ووطنيته بأسلوب جذاب وصادق. بدأت رحلة قباني الشعرية في سن مبكرة. تتميز قصائده بالبساطة والتعبير العميق، وتركت بصمة قوية في قلوب القرّاء. رغم رحيله عنا في عام 1998، لا يزال تأثير قصائده حاضرًا في الأدب العربي المعاصر. 

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10 معلومات عن نزار قباني

 

1- ولد نزار قباني في دمشق عام 1923، ونشأ في عائلة ثرية ومثقفة، مما أتاح له فرصة التعلم في أفضل المدارس والاطلاع على الثقافة العربية والعالمية.

 

2- درس نزار قباني الحقوق في جامعة دمشق، لكنه سرعان ما تركها ليتفرغ للشعر والكتابة. عمل في السلك الدبلوماسي السوري لعدة سنوات، وشغل منصب سفير سوريا في مصر ولبنان.

 

3- برز نزار قباني كأحد أهم شعراء الحركة الرومانسية العربية في القرن العشرين. تميز شعره باللغة العذبة والصور البليغة، وتناوله لموضوعات الحب والمرأة والحرية والقومية العربية.

 

4- من أشهر أعمال نزار قباني مجموعاته الشعرية "قالت لي السماء" و"رسائل من غرفتي" و "هوامش على دفتر النكسة" و"أنا حبيبي". كما كتب العديد من الأغاني التي غنتها كبار المطربات العربيات مثل أم كلثوم وفيروز ونجاة الصغيرة.

 

5- حظي نزار قباني بتقدير كبير من قبل العالم العربي، ونال العديد من الجوائز والتكريمات، منها جائزة الشعر من أكاديمية اللغة العربية في دمشق عام 1973.

 

6- تزوج نزار قباني ثلاث مرات، وكان له ابنة واحدة. توفي عام 1998 في لندن عن عمر يناهز 75 عامًا.

 

7-  ترك نزار قباني أثرًا عميقًا في الشعر العربي الحديث. تميز شعره بالجرأة والصراحة، وتناوله لموضوعات كانت تعتبر من المحرمات في عصره، مما جعله رمزًا للتحرر والانفتاح.

 

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