صدور عدد جديد من جريدة "مسرحنا" وملف خاص عن صلاح السعدني

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الإلكتروني الجديد "870" لجريدة "مسرحنا".

استهل العدد بتقرير خبري في قسم "المتابعات والأخبار" عن عرض "ابن الإيه" لفرقة بيت ثقافة الشيخ زايد المسرحية، وتكتب ياسمين عباس عن شروط المشاركة بمهرجان "الرحالة" بالمملكة الأردنية، وتروي رنا رأفت تفاصيل حفل ختام مهرجان Sifty Poland.

وتقدم همت مصطفى تغطية عرض"الجريمة والعقاب" بمسرح نهاد صليحة، وتقدم تفاصيل الدورة 17 بقسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

وتتواصل تغطيات عروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالموسم الحالي، وتلتقي آية سيد مع فريق عرض "دراما الشحاذين" لفرقة قصر ثقافة وادي النطرون المسرحية.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" نقرأ "صلاح السعدني.. أيقونة فنية لا تُنسى" في ملف خاص يحمل آراء كبار المسرحيين والأكاديميين، إعداد حازم الصواف.

المسرح الافتراضي

وفي قسم "رؤى" يكتب عبد الغني داوود "قمر الغجر في المسرح الاستعراضي"، ويكتب أشرف فؤاد "السمسمية ملحمة موسيقية للمقاومة الشعبية".

وفي قسم "نوافذ" يقدم أحمد عبد الفتاح ترجمة الجزء الأول من كتاب "المكان المسرحي - الموجه" تأليف ليزا ماري بوللر.

ونقرأ في ختام العدد "الجزء 43" من مقالات د. سيد علي إسماعيل حول تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "ليلة غرام .. لا يعرفها أحد".

جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويتولى رئاسة تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي، والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، ويتولى الديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.