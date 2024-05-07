أنا وأنت أهم من طه حسين|القصة الكاملة لأزمة يوسف زيدان وفراس السواح

تسببت تصريحات الكاتب والروائي يوسف زيدان والمفكر السوري فراس السواح في جدل واسع خلال الأيام الماضية. تمت هذه التصريحات خلال المؤتمر السنوي الأول لمؤسسة تكوين الفكر العربي، وأحدثت ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أزمة يوسف زيدان وفراس السواح

بدأت الأزمة خلال المؤتمر السنوي الأول لمؤسسة تكوين الفكر العربي، الذي أقيم تحت عنوان "خمسون عامًا على رحيل طه حسين: أين نحن من التجديد اليوم؟" عندما سأل يوسف زيدان المفكر السوري فراس سواح: "أنت أهم أم طه حسين؟، ليرد الأخير "أنا أهم وأنت أهم".

رد مفاجيء

الرد المفاجئ جعل العديد من التعليقات والانتقادات تنهال على الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة، حيث انتقد متابعون حالة التعالي التي تحدث بها الكاتب والمفكر عن الدكتور الراحل طه حسين عميد الأدب العربي.

رد فراس السواح

حالة الانتقاد لتصريحات المفكر السوري فراس السواح دفعته للتعليق على الأزمة قائلا: “ ما قولته مجرد دعابة وعلى سبيل المزاح فقط مع الكاتب والروائي يوسف زيدان”.

مؤسسة تكوين الفكر العربي

يعتبر المؤتمر السنوي الأول باكورة أعمال مؤسسة تكوين الفكر العربي، التي تهدف إلى تعزيز خطاب التسامح، وفتح آفاق الحوار، وتشجيع المراجعات النقدية، والتحفيز على طرح الأسئلة على المسلمات الفكرية، والأسباب التي تحول دون نجاح مشاريع النهضة والتنوير العربية.

يذكر أن مؤسسة تكوين الفكر العربي، ومقرها القاهرة، تضم في عضوية مجلس أمنائها عددا من المفكرين العرب، وهم، من مصر الدكتور يوسف زيدان والكاتب إبراهيم عيسى، وإسلام البحيري، ومن سوريا الدكتور فراس السواح، ومن تونس الدكتورة ألفة يوسف، ومن لبنان الدكتورة نادرة أبي نادر.

من هو يوسف زيدان؟

يوسف زيدان هو كاتب وفيلسوف مصري بارز، ولد في 30 يونيو 1958 بمحافظة سوهاج. برز اسمه كأحد أهمّ روّاد الفكر العربي المعاصر، وله إسهامات ثرية في مجالاتٍ متنوّعة، مثل التراث العربي إذ يعد زيدان خبيرًا متخصصًا في التراث العربي المخطوط وعلومه، وله العديد من المؤلفات والأبحاث العلمية القيّمة في هذا المجال. شغل منصب مدير مركز المخطوطات في مكتبة الإسكندرية، ممّا أتاح له فرصة الإطلاع على كنوزٍ معرفية هائلة ودراستها بعمق.

يولي زيدان اهتمامًا كبيرًا بدراسة الفكر الإسلامي بمختلف تياراته ومذاهبه، ويطرح أفكارًا جريئة ومبتكرة حو قضايا دينية وفلسفية شائكة. أثارت بعض آرائه الجدل في بعض الأحيان، لكنّها لفتت الأنظار أيضًا إلى قدرته الفريدة على تحليل النصوص الدينية وتقديم قراءات جديدة لها.