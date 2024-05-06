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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يوسف زيدان: كل ماقيل كان على سبيل المزاح وعميد الأدب العربي له كل التقدير والأحترام

يوسف زيدان: ما قيل كان مزاحا وعميد الأدب العربي له كل التقدير

يوسف زيدان
يوسف زيدان

أوضح زيدان أن الجدل الدائر حول تصريحات الأديب يوسف زيدان المثيرة.

أكد "زيدان" أن ما قيل كان على سبيل المزاح، مشددًا على احترامه الكبير لعميد الأدب العربي، الراحل طه حسين.
 

أوضح ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج "مع خيري"، حيث أوضح "زيدان" أن الفيديو المتداول الذي أظهرهيقلل من شأن طه حسين لم يكن إلا جزءًا من جلسة أطول كانت تهدف إلى تعزيز الأدب والفن.
 

وفي سياق متصل، أشار "زيدان" إلى أن طه حسين كان يطبع أعماله بأعداد محدودة تُباع على مدى زمني طويل، في حين أن إصداراتهتُباع الآن بسرعة وبأعداد كبيرة، مؤكدًا أن النقاش حول "أهمية" شخص على آخر ليس إلا محاولة للتشويش من بعض الأطراف.

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