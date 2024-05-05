بعد كلام يوسف زيدان.. وزير الثقافة الأسبق: طه حسين لم يكن كاتبا عاديا

علق الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، على جملة الدكتور يوسف زيدان، عن عميد الأدب العربي طه حسين، والتي قال فيها: "أنا أهم من طه حسين".

وقال الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "المفكر طه حسين مستمر حتى الآن في الآذهان، وكتبه يتم تداولها بين القراء والمفكرين، للاستفادة من طريقة أفكاره وسرده للقصص والروايات".

وأضاف: "طه حسين أكثر المفكرين الذين تعرضوا إلى لغط شديد في مصر، وهناك أكثر من تيار يحمل عداء تقليدي لطه حسين، وهم كل التيارات الرجعية والتقليدية والمحافظة".

وأشار: "موضوع الدكتور يوسف زيدان وما حدث بات منتهي بشكل كبير بعد توضيح الآراء بين الطرفين، وتوضيح الروائي يوسف زيدان للأمر كان مهمًا لهذه الواقعة".

وأشار: كان من الضروري أن يدافع يوسف زيدان عن وجهة نظره وحديثه عن طه حسين، ففي مجال الفكر؛ يتم تقييم المفكرين من خلال مشروعهم وأفكارهم، ولا يوجد شخص أهم من شخص بكم الأعمال، حيث أن الدكتور طه حسين لم يكن مجرد كاتب يصدر كتب فحسب، بل كان مشتبكًا مع الواقع".

