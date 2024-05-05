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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دعابة.. يوسف زيدان يرد على اتهامه بالتقليل من قيمة عميد الأدب العربي

يوسف زيدان
يوسف زيدان

رد الدكتور يوسف زيدان، الروائي والمفكر، على اتهامه بالتقليل من قيمة عميد الأدب العربي طه حسين.

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وقال الدكتور يوسف زيدان، الروائي والمفكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن حديثه عن طه حسين بجملة "أنا أهم من طه حسين" كان مجرد دعابة ومزحة.

 

وأوضح أن جملة "أنا أهم من طه حسين" جاءت في سياق حديث بينه وبين المفكر فراس سواح، مشيرا إلى أن هذه الجملة انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دعا لحدوث بلبلة بين النشطاء والمثقفين والمفكرين.

واسترسل: "الناس مفتشتش عن ضمائرنا حول جملة «أنا أهم من طه حسين»، وهذا «تلكيك» من البعض، وأطالب كل من يهاجمنا بمشاهدة الجلسة بعد نشرها كاملة على الإنترنت، والتي تصل لـ3 ساعات".

وتابع: أكدت خلال الجلسة أن طه حسين كان يطبع 1000 نسخة وتباع على فترات طويلة، عكس الوقت الحالي يتم بيع نسخ مجلدات طه حسين على مراحل قصيرة الأجل وبكثرة.

وأكد أن طه حسين هو أستاذ الأجيال وعميدهم، موضحا: اليوم سننشر الفيديو الكامل للجلسة التي كانت تستهدف إطلاق مؤسسة ثقافية تستهدف تكريس الأدب والفن.
 

يوسف زيدان الإعلامية عزة مصطفى الادب العربي التواصل الاجتماعي الدكتور يوسف زيدان طه حسين عميد الأدب العربى طه حسين

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