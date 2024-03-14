يوسف زيدان يرد على اتهامات مغازلته إسرائيل للفوز بجائزة نوبل

رد الدكتور يوسف زيدان، على اتهام اتحاد الكتاب له بالتطبيع، ومغازلة إسرائيل للفوز بجائزة نوبل.

وأوضح يوسف زيدان خلال حواره مع برنامج "ع المسرح" المذاع على قناة "الحياة" أنه لا يغازل إسرائيل للفوز بجائزة نوبل، مؤكدا أنها لا تتحكم بنوبل وإلا كانت منحتها لإسرائيليين.

وبشأن اتهامه بالتطبيع رد قائلا:" كل الحكاية إن واحد ظريف، ودمه خفيف، نشر أخبار وبعدها قلت خلاص أقدم استقالتي، ولكن اتحاد الكتاب، رفض الكلام ده ورئيس الاتحاد قالي مفيش تحقيق ولا حاجة".

وأشار يوسف زيدان إلى أنه حتى العام الماضى قبل الحرب الأخيرة على قطاع غزة كان يرى أن الأوضاع ممكن أن تستقر بين العرب وإسرائيل.

وأضاف يوسف زيدان قائلا:"اللي بيحصل خلال الشهور دي معناه إن إسرائيل اتجننت، وهما لو صبروا عليها شوية كانت العملية هتتحل".