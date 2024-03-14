يوسف زيدان عن أمنية لم يحققها: امرأة أشعر معها بالطمأنينة

كشف الدكتور يوسف زيدان عن الخسائر التي لا يمكن تعويضها وعن الأمنية التي لم يحققها.

وقال يوسف زيدان خلال حواره مع برنامج “ع المسرح” المذاع عبر قناة "الحياة" تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب إن الأمنية التي لم يحققها هي وجود امرأة يشعر معها بالطمأنينة.

الخسائر

وبشأن الخسائر التي لا يمكن تعويضها قال يوسف زيدان خسارة الأصدقاء.

وتحدث يوسف زيدان عن بعض أصدقائه قائلا: "كان عندى صديق مات منذ عامين أشعر به داخليا ولا أستطيع التواصل معه مجددا".

وتابع: "عندى صديق الآن أخاف عليه من المرض هتبقى وقعة سودة لو مات هكون من غير أصدقاء نهائي".