عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف زيدان عن أمنية لم يحققها: امرأة أشعر معها بالطمأنينة

يوسف زيدان
يوسف زيدان

كشف الدكتور يوسف زيدان عن الخسائر التي لا يمكن تعويضها وعن الأمنية التي لم يحققها.

 

وقال يوسف زيدان خلال حواره مع برنامج “ع المسرح” المذاع عبر قناة "الحياة" تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب إن الأمنية التي لم يحققها هي وجود امرأة يشعر معها بالطمأنينة.

 

الخسائر

 وبشأن الخسائر التي لا يمكن تعويضها قال يوسف زيدان خسارة الأصدقاء.

وتحدث يوسف زيدان عن بعض أصدقائه قائلا: "كان عندى صديق مات منذ عامين أشعر به داخليا ولا أستطيع التواصل معه مجددا".

 

وتابع: "عندى صديق الآن أخاف عليه من المرض هتبقى وقعة سودة لو مات هكون من غير أصدقاء نهائي".

 

الإعلامية منى عبد الوهاب الدكتور يوسف زيدان الخسائر الحياة قناة الحياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محامي سائق أوبر يفجر مفاجأة بشأن مصير موكله بعد وفاة حبيبة الشماع

إنهاء تصريح الدفن.. محامي حبيبة الشماع يكشف سبب الوفاة

مفاجآت في التقرير الطبي لـ وفاة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

عاجل.. وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق

تطور عاجل ..محمد صلاح يتواصل مع وزير الرياضة بعد استبعاده من معسكر مارس

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: بلغوا تحياتي وتحيات القوات المسلحة لأسركم| صور

"كاس" تطالب الإسماعيلي بسداد 64 ألف دولار رسوم الاستئناف على حُكم فراس شواط

تناول وجبة الإفطار مع الطلبة.. الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية

عائلة عشيرة في غزة: كل أعضاء حماس أهداف مشروعة لنا

سبب وفاة حبيبة الشماع.. تفاصيل حالتها في آخر أيامها

قادر على مواجهة التحديات.. السيسي: نعمل على بناء الإنسان وتطويره


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقع اللي عملته.. فيفي عبده تثير الجدل بتصريحاتها عن الخيانة الزوجية

مسلسل سر إلهي الحلقة 4.. روجينا تخلع القلوب بمشهد دفن ابنتها الوحيدة

اقتصادية جدا.. طريقة عمل القطايف المقرمشة بالمهلبية

بيريح المعدة.. طريقة عمل عصير الخروب مثل المحلات

فيديو

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

نزلت من 400 لـ250 جنيها.. هبوط ملحوظ في أسعار اللحوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ